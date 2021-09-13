GSS borçluları dikkat! Ceza ve faizler ortadan kalkıyor!
Milyonlarca kişi Genel Sağlık Sigortası (GSS) nedeniyle borçlu hale gelmiş durumda anca son getirilen yapılandırma sayesinde milyonlarca kişi rahat bir nefes alabilecek.
Genel Sağlık Sigortası (GSS) 2012 yılından beri uygulanıyor. Sigortalı çalışmayan, anne, baba veya eş üzerinden sağlık hizmeti alamayan kişiler, zorunlu olarak GSS kapsamına dahil ediliyor.
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GSS'si olan kişilerin bu yıl için ayda 107.32 lira prim ödemeleri gerekiyor. Ödeme gücü bulunmayanların primini ise devlet karşılıyor.
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Ancak önce ödeme gücünün olmadığı tespit edilmeli. Bunun için de gelir testi yapılıyor. -
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Gelir testinde hane içinde kişi başına gelir 1192.50 liranın altında çıkarsa, GSS primi ödenmiyor.
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