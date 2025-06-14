Gücünü güneşten alan sanayiciler bir taşla iki kuş vuruyor

BU FABRİKALAR KARBON VERGİSİNDEN MUAF OLACAK

Özellikle karbon salınımı ile ilgili sıkıntılar olduğunu anlatan Hasanali Gönen, "2030'dan itibaren özellikle Avrupa'ya ihracat yapan fabrikalarımız karbon salınımı ile ilgili sıkıntılar yaşayacak. Bu GES yatırımları onların karbon salınımlarına katkı sağlayacak. Bundan dolayı çok önemli olduğuna inanıyoruz GES yatırımlarının. GES yatırımları, 2030 yılından itibaren fabrikalarımıza farklı yönde de katkı sağlayacak. Çünkü karbon salınımından dolayı bu GES yatırımları fabrikalarımıza artı yazacak. Karbon vergisinden muaf olacak, GES yatırımı olanlar" dedi.

YENİ İZİN BEKLENİYOR

Antalya OSB'deki 327 sanayicinin 99'unun fabrika çatılarına GES kurduğunu, kendilerine tanınan kapasitenin dolduğunu açıklayan Gönen, "Şu an bize verilen kapasitenin tümünü sanayicilerimize açtık. GES yatırımı yapmak isteyen sanayicilerimiz de var. Fakat bu yeni yatırımlar için kapasite açılması gerekiyor, biz izin veremiyoruz. İlgili kurumlar bize bu imkanı tanırsa biz de yeni projelerin iznini vereceğiz" diye konuştu. (DHA)