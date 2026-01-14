Gülden'i okul bahçesinde 30 bıçak darbesiyle öldüren 15 yaşındaki sanığın cezası bozduldu
Edirne'de 16 yaşındaki Gülseren'i 30 bıçak darbesiyle korkunç bir şekilde öldüren 15 yaşındaki katil zanlısının indirimsiz 20 yıl hapis cezası, istinaftan döndü...
Olay, 5 Nisan 2025’te Çavuşbey Mahallesi Horozlu Bayır Sokak'taki Edirne Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin bahçesinde meydana geldi. Okul bahçesinde hareketsiz yatan kişiyi çevredekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbarla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin kontrolünde, Gülden C. olduğu tespit edilen çocuğun bıçaklanarak öldürüldüğü belirlendi. Olaya ilişkin soruşturmada cinayet şüphelisi E.A. yakalanıp gözaltına alındı. E.A. işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı.
Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, E.A. hakkında, 'Tasarlayarak, canavarca hisle, eziyet çektirerek, çocuğa beden ve ruh bakımından kendini savunamayacak kişiye karşı kadını kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi. İddianamede ayrıca E.A.'nın 15 yaşında olması nedeniyle TCK'nın 31/3 maddesi uyarınca indirime gidilmesi talep edilip, 18 yıldan 24 yıla kadar hapisle en üst sınırdan cezalandırılması talep edildi. Davanın Edirne 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde 26 Eylül’de görülen ikinci duruşmasında sanık E.A. hakkında önce ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Ardından heyet, E.A.'nın 15 yaşında olması nedeniyle cezayı indirip, 'Çocuğa ve kadına karşı tasarlayarak kasten öldürme’ suçundan 20 yıl hapis verdi. E.A. hakkında haksız tahrik ve iyi hal indirimi uygulanmadı.
Karar, Gülden C.’nin ailesi, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile E.A.’nın avukatları tarafından Tekirdağ Bölge Adliye Mahkemesi 1’inci Ceza Dairesi’nde istinafa taşındı. Gülden C.’nin ailesi, istinaf başvurusunda sanığın 'Canavarca hisle insan öldürme' suçundan hüküm kurularak, üst sınırdan cezalandırılmasını talep etti. E.A.’nın avukatı ise cinayette tasarlama durumunun bulunmadığını, haksız tahrik ve takdir indirimi uygulanması gerektiğini belirtti.