Güle oynaya girdiği burun ameliyatından çıkamadı

'AYNI HASTANEDE BEN DE BURUN ESTETİĞİ AMELİYATI OLDUM'

H.Ö.’nün kız kardeşi E.Ö. (20) ise aynı hastanede başka bir doktor tarafından burun estetiği ameliyatı olduğunu belirterek, kendi ameliyatının 4 saat, ablasının ameliyatının ise 1 saat 25 dakika sürdüğünü söyledi. Ö., "Ameliyat esnasında ablamın kalbi duruyor, kalp masajı yapılıyor. Burnu hemen toparlamaya çalışmışlar. Ben de aynı hastanede ameliyat olduğum için güvenip oraya gitti. Devlet hastanesinde de olabilirdik, parasını verip özel hastanelerde en iyi yerlerde ameliyat olmak istedik. Ben ameliyatı orada olduğum için güvendik" dedi.