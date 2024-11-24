  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Haber
  4. Güler misin, ağlar mısın ? Trafikte eli süpürgeli kavga kamerada

Güler misin, ağlar mısın ? Trafikte eli süpürgeli kavga kamerada

Hatay'da trafikte yaşanan tartışma sonrası araç sürücüleri arasında çıkan kavgada bir araç sürücüsü, tartıştığı otobüsün sürücüsünün üzerinde süpürge kırdı o anlarsa kameraya yansıdı.

Kaynak: İHA
Güler misin, ağlar mısın ? Trafikte eli süpürgeli kavga kamerada - Resim: 1

Olay, İskenderun ilçesi Modernevler Mahallesi'nde bulunan Muammer Aksoy Caddesi üzerinde yaşandı. Trafikte seyir halinde olan bir yolcu otobüsünün mürettebatı, başka bir aracın sürücüsüyle yol verme meselesi yüzünden tartışmaya başladı.

1 / 3
Güler misin, ağlar mısın ? Trafikte eli süpürgeli kavga kamerada - Resim: 2

Kısa sürede kavgaya dönüşen tartışmada; otobüs şoförü, araç sürücüsüne süpürgeyle saldırdı. Otobüs şoförünün elindeki süpürgeyi almayı başaran araç sürücüsü, süpürgeyi otobüs şoförünün üzerinde kırdı. Kavga, çevredeki vatandaşların ve otobüste bulunan diğer vatandaşların ayırmasıyla son buldu. Tarafların birbirinden şikayetçi olmadığı kavgada yaşananlar an be an cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

2 / 3
Güler misin, ağlar mısın ? Trafikte eli süpürgeli kavga kamerada - Resim: 3
3 / 3