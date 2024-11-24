Güler misin, ağlar mısın ? Trafikte eli süpürgeli kavga kamerada

Olay, İskenderun ilçesi Modernevler Mahallesi'nde bulunan Muammer Aksoy Caddesi üzerinde yaşandı. Trafikte seyir halinde olan bir yolcu otobüsünün mürettebatı, başka bir aracın sürücüsüyle yol verme meselesi yüzünden tartışmaya başladı.