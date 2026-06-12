Gülistan Doku için yer altı görüntüleme cihazları devrede!

Şüphelinin İşaret Ettiği Noktalar İnceleme Altında

Gülistan Doku soruşturması kapsamında bugüne kadar gözaltına alınan 15 şüpheliden 12'si tutuklanmış, 3'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Sürecin en önemli isimlerinden biri olan ve Interpol tarafından aranırken ABD'de yakalanan U.A., gözaltına alınmadan hemen önce dikkat çeken bir açıklama yapmıştı.