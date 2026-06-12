Gülistan Doku için yer altı görüntüleme cihazları devrede!
Tunceli'de 5 Ocak 2020'den bu yana kayıp olan Gülistan Doku soruşturmasında ABD'de yakalanan firari şüpheli U.A.'nın ifadeleri doğrultusunda, 3 farklı noktada yer altı görüntüleme cihazlarıyla arama çalışmaları başlatıldı.
Tunceli'de 5 Ocak 2020 tarihinden bu yana kendisinden haber alınamayan Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku'nun bulunması için yürütülen soruşturmada kritik bir aşamaya geçildi. ABD'de kırmızı bültenle aranırken yakalanarak gözaltına alınan firari şüpheli U.A.'nın Türkiye'ye iadesi beklenirken, şahsın verdiği bilgiler doğrultusunda Tunceli'de yer altı görüntüleme cihazlarıyla yeni arama çalışmaları başlatıldı.
Şüphelinin İşaret Ettiği Noktalar İnceleme Altında
Gülistan Doku soruşturması kapsamında bugüne kadar gözaltına alınan 15 şüpheliden 12'si tutuklanmış, 3'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Sürecin en önemli isimlerinden biri olan ve Interpol tarafından aranırken ABD'de yakalanan U.A., gözaltına alınmadan hemen önce dikkat çeken bir açıklama yapmıştı.
U.A., cesedin tam yerini bilmediğini öne sürse de; Munzur Üniversitesi çevresi, Aktuluk Mahallesi ve Bayraktepe mevkiindeki su arıtma tesisinin yanındaki çöplük alana bakılması gerektiğini ifade etmişti.
JAK Ekipleri Yüksek Teknolojiyle Sahada
Şüpheli U.A.'nın bu yöndeki ifadelerinin ardından İçişleri Bakanlığı ile Adalet Bakanlığı hızla harekete geçerek koordinasyon sağladı. Jandarma Genel Komutanlığı bünyesindeki Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri, Dinar Deresi, Munzur Üniversitesi çevresi ve Sarısaltuk Viyadüğü bölgelerinde kapsamlı bir arama faaliyeti yürütüyor.