Gülistan Doku soruşturmasında 6 yıl sonra ilk tutuklama

‘GÜLİSTAN’IN ARKADAŞ LİSTESİNDEN 2 KİŞİYİ SİLMİŞ’

Cumhuriyet Başsavcısı Ebru Cansu’nun yürüttüğü çalışmalarda, sim kartın ve telefonun IMEI numarasının izi sürüldü. BTK’den gelen veriler doğrultusunda, sim kartın bir cihaza takılıp uçak modunda bir iş yerinin kablosuz internetine bağlandığı saptandı. IP adresi ve cihazın IMEI numarasından yola çıkan ekipler, telefonun 13 gün sonra polislikten ihraç edilen G.E. tarafından kullanıldığını belirledi. Şüpheli sıfatıyla dosyaya giren ve operasyonla gözaltına alınan G.E.’un HTS kayıtları ve banka dokümanları üzerinde yapılan incelemede, dönemin valisi Tuncay Sonel ve yine gözaltında bulunan eski koruma Ş.E. ile görüşme trafiği ve birden fazla para transferi gerçekleştirdiği tespit edildi. Savcılık, şüphelinin Gülistan Doku’nun sanal medya hesabına ‘şifremi unuttum’ yöntemiyle tek kullanımlık şifre alarak giriş yaptığını belirledi. Ulusal Kriminal Dairesi uzmanlarının incelemesi sonucu, E.’nin hesaba girerek sanal medyadaki arkadaş listesinden 2 kişiyi sildiği tespit edildi. Şüphelinin, ayrıca yaklaşık 3 saat boyunca kullandığı belirlendi. Ankara’da JASAT ekiplerince gözaltına alınan ve ifade işlemleri için Tunceli İl Jandarma Komutanlığı’na getirilen G.E., ilk sorgusunda Gülistan Doku’nun sanal medya hesabına girdiğini, ancak sim kartı bir telefona taktığını hatırlamadığını öne sürerek avukat talep etti. Tunceli Barosu’nun, Gülistan Doku dosyasındaki şüphelileri savunmama kararı alması üzerine, şüpheli için Elazığ’dan avukat görevlendirildi.