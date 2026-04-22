Gülistan Doku soruşturmasında eski Vali Tuncay Sonel tutuklandı! Savcılık ifadesi ortaya çıktı!
Türkiye’nin yıllardır konuştuğu Gülistan Doku dosyasında eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel, yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderildi. Savcılık ifadesinde sim kartın neden teslim edilmediğinden silinen kamera kayıtlarına kadar birçok kritik soruya yanıt veren Sonel’in "hız kazanmak" savunması dikkat çekti.
Gülistan Doku ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında Elazığ'da gözaltına alınan ve Erzurum'a getirilen eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel, savcılık sorgusu sonrası çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.
Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan daha sonra karayoluyla Erzurum'a getirilen Tuncay Sonel, Erzurum Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi’nde yapılan 3 günlük sorgusu sonrası Erzurum Adliyesi’ne getirildi.
Adliyeye geniş güvenlik önlemleri arasında getirilen Tuncay Sonel’e Gülistan Doku soruşturması ile ilgili hakkındaki iddialar yönetildi.
Tuncay Sonel’in Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı’na verdiği ifadeden ilginç detaylar ortaya çıktı. Soruşturmanın en dikkat çeken detaylarından biri olan Gülistan Doku’ya ait sim kartın neden adli birimlere teslim edilmediği sorusuna Sonel, "hız kazanmak" savunmasıyla cevap verdi.