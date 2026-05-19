Gülistan Doku soruşturmasında eski valinin makam araçları kriminal inceleme altında!
Tunceli'de 5 Ocak 2020'den bu yana kayıp olan üniversite öğrencisi Gülistan Doku soruşturmasında yeni ve kritik bir aşamaya geçildi. Tunceli Cumhuriyet Başsavcısı Ebru Cansu'nun talimatıyla cinayet şüphesiyle yeniden ele alınan ve 17 şüphelinin gözaltına alındığı dosya kapsamında; tutuklu bulunan eski vali Tuncay Sonel’in o dönem kullandığı 3 makam aracı ile İl Özel İdaresi'ne ait 2 araç Ankara’ya gönderildi.
Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) 2024 Haziran kararnamesiyle Tunceli’ye atanan Başsavcı Ebru Cansu, göreve başlamasının ardından dosyayı raftan indirerek 'Jandarma Dedektifleri' (JASAT) personelinden oluşan özel bir ekip kurdu.
Yürütülen titiz çalışmalar sonucunda, 67'si ana arter olmak üzere toplam 70 Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kamerasına ait 700 saatlik yeni görüntü dosyaya eklendi.
Gülistan'ın kaybolmadan önce erkek arkadaşı Z.A. ile görüştüğü kafeye gelişi ve sonrasındaki hareketleri, başsavcılık ve özel ekip tarafından saniye saniye izlenerek akıbeti araştırıldı. HTS ve PTS (Plaka Tanıma Sistemi) verileriyle genişletilen ve cinayet soruşturmasına dönüşen dosyada, 14, 17 ve 24 Nisan tarihlerinde düzenlenen operasyonlarda 17 şüpheli gözaltına alınırken, ABD'de bulunan şüpheli U.A. için kırmızı bülten çıkarıldı.
Adalet ve İçişleri Bakanlıklarının koordinasyonuyla, Gülistan Doku'nun cansız bedenine ulaşabilmek için Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri Tunceli'ye sevk edildi. Başsavcı Ebru Cansu'nun da bizzat katıldığı çalışmalarda 30 kişilik özel ekip, daraltılmış baz verileri doğrultusunda şüpheli alanları son teknoloji yer altı görüntüleme cihazlarıyla tarıyor. Cihazlardan alınan kızılötesi sinyallerle yer altının üç boyutlu haritası çıkarılarak incelemeler derinleştiriliyor.