Gülistan Doku soruşturmasında firari şüpheliden şok itiraflar
Tunceli'de 2020 yılından bu yana kendisinden haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku soruşturmasında çarpıcı bir gelişme yaşandı. Hakkında kırmızı bülten bulunan ve ABD'de firari olan şüpheli U.A., ilk kez konuştu. Dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in oğlu T.S.'yi işaret eden U.A., cinayeti kendisine itiraf ettiğini iddia etti. Öte yandan U.A.'nın cesedin gömülebileceğini ifade ettiği noktalar görüntülendi.
Tunceli'de 5 Ocak 2020 tarihinde kaybolan ve o günden bu yana izine rastlanamayan Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2. sınıf öğrencisi Gülistan Doku'nun dosyası yeniden hareketlendi. Soruşturma kapsamında bugüne kadar gözaltına alınan 15 şüpheliden 12'si tutuklanırken, 3'ü hakkında adli kontrol kararı verilmişti. Davanın çözülmesinde kilit rol oynayan ve hakkında Interpol nezdinde kırmızı bülten çıkarılan ABD'deki firari şüpheli U.A., sessizliğini bozarak şok iddialarda bulundu.
Akşam Gazetesi’ne konuşan U.A., cinayetin kendisine bizzat itiraf edildiğini öne sürerek adli makamları harekete geçirecek noktalara dikkat çekti.
"Çok bağırıyordu, ben de sıktım"
Firari U.A., şüphelilerden T.S.'nin cinayeti kendisine valilik konutunda itiraf ettiğini iddia ederek, "T. bana bu cinayeti kendisinin işlediği yönünde bir not da bıraktı. Konutta bana 'Çok bağırıyordu, ben de sıktım' dedi. Hatta araçtayken cinayet silahına dokundum. Ben bu olayın artık çözülmesini istiyorum" şeklinde konuştu.
Tahminlerini dile getiren A., "Viyadükte öldürmüştür, ardından koruma Ş.'yü aramıştır. Oradan bir 'Santa Fe' marka araçla cesedi götürmüşlerdir diye düşünüyorum. Zaten o korumanın her şeyini yapıyordu, valinin korumasıydı. Tam adam gömecek biriydi, yüzünde seri katil tipi var" diye konuştu.