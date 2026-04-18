Gülistan Doku soruşturmasında itiraf videosu dosyaya girdi: ''Hamile kaldı ben de kafasına sıktım''
Gülistan Doku soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı verilen ve ABD'de olduğu bilinen şüpheli U.A.'nın abağeyi S.A.'nın Doku ailesinin avuaktıyla yaptığı konuşmanın görüntüleri dosyaya girdi. Dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in oğlunu işaret eden S.A., ''Demiş ki kız hamile kaldı ben de kafasına sıktım. Bu kafasına sıktım lafı birkaç defa geçti'' ifadelerini kullandı.
Tunceli'de 5 Ocak 2020 tarihinde kaybolan ve o günden bu yana kendisinden hiçbir iz bulunamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku soruşturmasında, yıllar sonra dosyaya giren bir görüntü gündeme bomba gibi düştü.
ABD’de bulunan ve kırmızı bülten talebinde bulunulan şüpheli U.A.’nın ağabeyi S.A.’nın, Doku ailesinin avukatıyla gerçekleştirdiği görüşmenin görüntüleri dosyaya eklendi.
"Kız hamile kaldı ben de kafasına sıktım"
S.A., soruşturma dosyasına giren görüntüde, “Ne biliyorsam bildiğim kadarıyla yardımcı olmaya hazırım. U.'nun sorgusundan aldığım T. (Dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in oğlu) demiş ki kız hamile kaldı ben de kafasına sıktım. Bu kafasına sıktım lafı birkaç defa geçti” ifadelerini kullandı.
"Bu duyduklarımız çok çok acı"
Gülistan Doku soruşturması kapsamında ABD’de bulunan şüpheli U.A’nın ağabeyi S.A.nın Doku ailesinin avukatı ile yaptığı konuşmanın görüntülerinin dosyaya girmesinin ardından Gülistan’ın ablası Aygül Doku, adliye önünde açıklamalarda bulundu. Aygül Doku, dün gece saatlerinde U.A’nın ağabeyi S.A.’nın avukatlarına ulaştığını belirterek, “Gülistan’ın ölüm nedenini zaten gizli tanık söylemişti. Gülistan, valinin oğlu M.T.S. tarafından tecavüz edilmiş. Hamile kaldıktan sonra da silahla bir evde kafasına sıktığı söylenildi S.A. tarafından. Bunu bir daha öğrendiğimiz için kendimizi iyi hissetmiyoruz. Gereken bilgileri yine de paylaşacağız. Yeni isimler verdi. Biz Başsavcımız Ebru Cansu’ya güveniyoruz. Her seferinde bu duyduklarımız çok çok acı. Başsavcımızın katil M.S.'ye ve onun bütün bu delillerini saklayan örtbasçı babası Tuncay Sonel’e ve o suç şebekesine adalet önünde hesap verdireceği konusunda kuşkumuz yoktur” dedi.