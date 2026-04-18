Gülistan Doku soruşturmasında itiraf videosu dosyaya girdi: ''Hamile kaldı ben de kafasına sıktım''

"Bu duyduklarımız çok çok acı"

Gülistan Doku soruşturması kapsamında ABD’de bulunan şüpheli U.A’nın ağabeyi S.A.nın Doku ailesinin avukatı ile yaptığı konuşmanın görüntülerinin dosyaya girmesinin ardından Gülistan’ın ablası Aygül Doku, adliye önünde açıklamalarda bulundu. Aygül Doku, dün gece saatlerinde U.A’nın ağabeyi S.A.’nın avukatlarına ulaştığını belirterek, “Gülistan’ın ölüm nedenini zaten gizli tanık söylemişti. Gülistan, valinin oğlu M.T.S. tarafından tecavüz edilmiş. Hamile kaldıktan sonra da silahla bir evde kafasına sıktığı söylenildi S.A. tarafından. Bunu bir daha öğrendiğimiz için kendimizi iyi hissetmiyoruz. Gereken bilgileri yine de paylaşacağız. Yeni isimler verdi. Biz Başsavcımız Ebru Cansu’ya güveniyoruz. Her seferinde bu duyduklarımız çok çok acı. Başsavcımızın katil M.S.'ye ve onun bütün bu delillerini saklayan örtbasçı babası Tuncay Sonel’e ve o suç şebekesine adalet önünde hesap verdireceği konusunda kuşkumuz yoktur” dedi.