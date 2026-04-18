Gülistan Doku soruşturmasında tutuklu sayısı 8'e yükseldi
Eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel ve oğlunun da gözaltına alındığı Gülistan Doku soruşturmasında tutuklu sayısı 8'e yükseldi. Sonel'in oğlu ve yakın koruması adliye getirilirken arbede yaşandı.
Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) 2024 Haziran kararnamesiyle Tunceli’ye atanan Türkiye'nin 3 kadın başsavcısından biri olan Ebru Cansu, 5 Ocak 2020'den beri kayıp olan üniversite öğrencisi Gülistan Doku’ya ilişkin yürütülen soruşturmada özel ekip kurulmasını talep etti. Doku'nun kaybolmadan önceki gün ve kaybolduğu güne ait kentteki tüm KGYS görüntüleri ve PTS kayıtları yeniden toplandı. Gülistan'a ait yeni görüntülerin de bulunduğu 67'si ana arter olmak üzere toplamda 70 KGYS ile güvenlik kameralarına ait ek 700 saatlik görüntü de dosyaya girdi.
Soruşturmada, cinayet şüphesiyle 14 Nisan’da 13 şüphelinin yakalanmasına yönelik 7 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Aralarında Doku'nun eski erkek arkadaşı Z.A. ve dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in oğlu M.T.S.’nin de bulunduğu 13 kişi gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı verilen yurt dışındaki 14'üncü şüpheli için kırmızı bülten talebinde bulunuldu.
ETKİN PİŞMANLIK TALEBİNDE BULUNDU
16 Nisan’da adliyeye sevk edilen şüphelilerden ihraç polis memuru G.E., ‘Delilleri yok etme’ suçundan, daraltılmış baz çalışmasıyla Gülistan Doku’ya son teması bulunduğu tespit edilen ve o dönem İl Özel İdaresi çalışanı olan E.E. ise ‘Kasten öldürme’ suçundan tutuklandı. Doku’ya ait SIM kartı bir telefona takarak veri akışı sağladığı ve sosyal medya hesabında veri sildiği iddiasıyla dün delilleri yok etme suçundan tutuklanan ihraç polis memuru G.E.’nin, etkin pişmanlıktan faydalanmak için talepte bulunduğu belirtildi. Munzur Üniversitesi’nden kameralardan sorumlu olan S.G. ve S.Ö. ise adli kontrolle serbest bırakıldı.
ESKİ VALİ TUNCAY SONEL VE BAŞHEKİM GÖZALTINA ALINDI
Dün de hakkında 'Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme' suçundan soruşturma başlatılan dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel, Elazığ’da gözaltına alındı. Gülistan'ın hastane kayıtlarının silindiği iddiasıyla da dönemin Tunceli Devlet Hastanesi Başhekimi Ç.Ö., Bursa’da gözaltına alındı. Sonel işlemlerinin ardından Erzurum’a gönderilirken, Ö. de Tunceli’ye getirildi.