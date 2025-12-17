Güllü'nün oğlu 5 saat ifade verdi: ''Vebal almak istemiyorum ama'' diyerek anlattı
Ünlü şarkıcı Güllü'nün ölümüyle ilgili soruşturmada oğlu Tuğberk Yağız Gülter adliyeye gelerek 5 saat ifade verdi. Gülter, ablası Tuğyan Ülkem Gülter'in eski nişanlısı için her şeyi yapabileceğini belirterek, ''Vebal almak istemiyorum ama Kervan için annemi öldürebilir. Çünkü ablam ilişki konusunda zayıf karakterli biridir.'' dedi.
'Güllü' olarak tanınan şarkıcı Gül Tut, 26 Eylül'de Çınarcık ilçesi Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi'nde 6 katlı binadaki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetti. Olaya ilişkin Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında otopsisi yapılan Güllü, İstanbul'da toprağa verildi.
Teknik ve fiziki takip sonrası, daha önce alınan 3 ifadesinde farklı konuşan şarkıcının kızı Tuğyan Ülkem Gülter ile arkadaşı S.U., bavullarla gittikleri İstanbul'da polis tarafından yakalanıp, Yalova'ya getirildi. Tuğyan Ülkem Gülter, 'Kasten öldürme' suçlamasıyla tutuklanırken, S.U. hakkında ev hapsi kararı verildi.
Olayla ilgili soruşturma sürerken, şarkıcının oğlu Tuğberk Yağız Gülter de ifadeye çağrıldı.
ADLİYEDE 5 SAAT İFADE VERDİ
Tuğberk Yağız Gülter, avukatıyla birlikte Yalova Adliyesi’ne geldi. Gülter, savcılığa yaklaşık 5 saat ifade verdi. İfadesinin ardından adliyeden ayrılan Gülter, basın mensuplarının sorularını yanıtsız bırakırken, “Gerekli açıklamalarımı yaptım. Bildiklerimi anlattım. Bundan sonraki açıklamalara avukatlar yapacaktır" dedi.
'ANNEM CİNAYETE KURBAN GİTTİYSE HERKESTEN ŞİKAYETÇİYİM'
Gülter’in savcılıkta verdiği ifadede "Annem bir cinayete kurban gitti ise bu işle alakası olan herkesten şikayetçiyim ama şayet ablamın bu olayla alakası yoksa şikayetçi değilim" dediği öğrenildi.