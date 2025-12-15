Güllü'nün şüpheli ölümünde kızının arkadaşından korkunç itiraf

Halk Tv'nin özel haberine göre S.U., 12 Aralık 2025 tarihinde savcılıkta verdiği ifadenin doğru olduğunu, emniyette verdiği önceki beyanlarını ise kabul etmediğini söyledi. Olaydan bir gün önce Güllü’nün Çınarcık’taki evine gittiğini belirten S.U., olay günü Güllü ve Tuğyan ile birlikte aynı evde olduklarını ifade etti.