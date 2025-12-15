Güllü'nün şüpheli ölümünde kızının arkadaşından korkunç itiraf
Ünlü sanatçı Güllü'nün ölümüyle ilgili soruşturma kapsamında kızı Tuğyan Ülkem Gülter tutuklanırken Gülter'in yakın arkadaşı S.U.'nun olay anında anne ve kız arasında yaşananları ayrıntılarıyla anlattığı hakimlik ifadesi ortaya çıktı.
Şüpheli şekilde hayatını kaybeden sanatçı Güllü’nün ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, cinayet suçlamasıyla tutuklanan kızı Tuğyan Gülter’in arkadaşı S.U.’nun hakimlik ifadesi ortaya çıktı. S.U., ifadesinde olay anına dair gördüklerini ayrıntılı şekilde anlattı.
Halk Tv'nin özel haberine göre S.U., 12 Aralık 2025 tarihinde savcılıkta verdiği ifadenin doğru olduğunu, emniyette verdiği önceki beyanlarını ise kabul etmediğini söyledi. Olaydan bir gün önce Güllü’nün Çınarcık’taki evine gittiğini belirten S.U., olay günü Güllü ve Tuğyan ile birlikte aynı evde olduklarını ifade etti.
S.U., gün içinde Tuğyan ile dışarı çıktıklarını, akşam saatlerinde eve döndüklerini ve birlikte vakit geçirdiklerini anlattı. Yemek yedikten sonra müzik dinleyip dans ettiklerini, bir süre sonra Güllü’nün de odaya gelerek onlara katıldığını söyledi.
Olay anına ilişkin ifadesinde S.U. şu sözleri kullandı:
“Gül Anne’nin yüzünün camdan dışarıya doğru dönük, hafif camdan dışarı bakar gibi eğilmiş bir şekilde olduğunu gördüm. Tuğyan’ın, annesinin arkasından kalçasının altından bacaklarına doğru sarılarak onu hafif yukarıya doğru çektiğini gördüm. Bu hareketten hemen sonra Gül Anne düştü.”