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  3. 09 Ağustos 2019 14:55

Gümrüğe takılan araçlar düşük fiyatlardan satılıyor

Antalya’da gümrüğe takılan yüzlerce araç e-ihale yöntemiyle satışa sunulup, araçlardan elde edilen gelir devletin kasasına giriyor. Araçların arasında yer alan 4 milyon TL değerindeki Rolls-Royce markalı otomobil ise dikkat çekiyor.

Gümrüğe takılan araçlar düşük fiyatlardan satılıyor

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Antalya Tasfiye İşletme Müdürlüğü’nde terk edilen, geçici bırakılan ve kaçaktan yakalanan araç sayısında artış yaşanıyor. Gümrük hangarına çekilen yüzlerce araç, belirlenen süre içerisinde teslim alınmadığı için devlete devrediliyor.

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Gümrüğe takılan araçlar düşük fiyatlardan satılıyor

Araçların arasında lüks otomobillerin de bulunduğu hangar, belirli tarihlerde düzenlenen ihaleyle alıcısını buluyor.

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Gümrüğe takılan araçlar düşük fiyatlardan satılıyor

Araçların fiyatı, oluşturulan komisyonun belirlediği makul fiyatla ihaleye sunuluyor.

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Gümrüğe takılan araçlar düşük fiyatlardan satılıyor

Araca alıcı bulunamaz ise bir diğer ihalede yüzde 25, eğer yine alıcı çıkmaz ise bir yüzde 25 indirim daha uygulanarak satışa sunuluyor.

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