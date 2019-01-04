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  3. 04 Ocak 2019 12:57

Gümüşhane’de felaketin boyutları gün ışıyınca ortaya çıktı

Gümüşhane kent merkezinde dün akşam dev kaya kütlelerinin 10 katlı apartmanın üzerine düşmesiyle ilgili facianın boyutu gün ışıyınca ortaya çıktı. Dağdan kopan kaya parçalarının ilk çıktığı noktada bulunması nedeniyle bölgede risk devam ediyor.

Gümüşhane’de felaketin boyutları gün ışıyınca ortaya çıktı

Gümüşhane kent merkezinde dün akşam dev kaya kütlelerinin 10 katlı apartmanın üzerine düşmesiyle ilgili facianın boyutu gün ışıyınca ortaya çıktı.

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Gümüşhane’de felaketin boyutları gün ışıyınca ortaya çıktı

Dağdan kopan kaya parçalarının ilk çıktığı noktada bulunması nedeniyle bölgede risk devam ediyor.

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Gümüşhane’de felaketin boyutları gün ışıyınca ortaya çıktı

Oltanbey Mahallesinde bulunan Müze Evleri'nin arka cephesinde bulunan dağdan kopan dev kayalar büyük bir gürültüyle koparak 10 katlı E Blok'un üzerine düşmüş, olayda kayalar yangın merdiveni boşluğunu yıkmıştı.

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Gümüşhane’de felaketin boyutları gün ışıyınca ortaya çıktı

Son yıllarda kayaların kesilerek önüne yapılan binalar nedeniyle bazı uzmanlar tarafından ‘Gümüşhane’nin yeni afet alanı’ olarak tabir edilen Oltanbey Mahallesinde akşam saatlerinde gerçekleşen ve yürekleri ağza getiren olayda en büyük teselli herhangi bir can kaybının yaşanmaması oldu.

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