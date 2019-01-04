Gümüşhane’de felaketin boyutları gün ışıyınca ortaya çıktı

Son yıllarda kayaların kesilerek önüne yapılan binalar nedeniyle bazı uzmanlar tarafından ‘Gümüşhane’nin yeni afet alanı’ olarak tabir edilen Oltanbey Mahallesinde akşam saatlerinde gerçekleşen ve yürekleri ağza getiren olayda en büyük teselli herhangi bir can kaybının yaşanmaması oldu.

