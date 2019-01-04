Gümüşhane’de felaketin boyutları gün ışıyınca ortaya çıktı
Gümüşhane kent merkezinde dün akşam dev kaya kütlelerinin 10 katlı apartmanın üzerine düşmesiyle ilgili facianın boyutu gün ışıyınca ortaya çıktı. Dağdan kopan kaya parçalarının ilk çıktığı noktada bulunması nedeniyle bölgede risk devam ediyor.
Gümüşhane kent merkezinde dün akşam dev kaya kütlelerinin 10 katlı apartmanın üzerine düşmesiyle ilgili facianın boyutu gün ışıyınca ortaya çıktı.
Dağdan kopan kaya parçalarının ilk çıktığı noktada bulunması nedeniyle bölgede risk devam ediyor.
Oltanbey Mahallesinde bulunan Müze Evleri'nin arka cephesinde bulunan dağdan kopan dev kayalar büyük bir gürültüyle koparak 10 katlı E Blok'un üzerine düşmüş, olayda kayalar yangın merdiveni boşluğunu yıkmıştı.