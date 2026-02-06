Gümüşte yükseliş bitti mi? ABD'li dev bankadan dikkat çeken tahmin
Ocak ayında 121 doları aşarak rekor kıran gümüş 64 dolara kadar geriledi. Zirvesinden yüzde 47'lik düşüş kaydeden gümüş için JP Morgan'dan yeni bir tahmin geldi.
Ocak ayında 121,7 dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesine yükselen gümüş yönünü aşağı çevirdi. 64 doları test eden gümüş son 1,5 ayın en düşük seviyesini gördü. Gümüş fiyatı zirvesinden yaklaşık yüzde 47 düşüş kaydetti.
Uzmanlara göre küresel risk iştahındaki zayıflama gümüş üzerindeki baskıyı artırırken hisse senetleri ve kripto varlıklardaki sert satışlar genel risk algısını bozuyor. Analistler bu ortamda altının görece dayanıklı kaldığını ancak gümüşün riskten kaçış nedeniyle çok daha sert satışlara maruz kaldığını belirtiyor.
JP Morgan'dan gümüş tahmini
Dünya gazetesinde yer alan habere göre, JP Morgan da yayımladığı notta, gümüşün yüksek değerlemesinin riskten kaçış dönemlerinde daha sert düzeltmelere yol açtığını vurgularken, kısa vadede 75-80 dolar bandında daha güçlü bir taban oluşabileceğini, 2026'da ise 90 dolara doğru toparlanma ihtimali olabileceğini belirtti.
Gümüşteki sert satış dalgası, ABD Başkanı Donald Trump'ın Fed başkanlığı için Kevin Warsh'ı gündeme getirmesiyle hız kazandı. Daha az güvercin bir isim olarak görülen Warsh beklentisi, doları güçlendirirken değerli metaller üzerinde baskı yarattı.