Gümüşte yükseliş bitti mi? ABD'li dev bankadan dikkat çeken tahmin

Uzmanlara göre küresel risk iştahındaki zayıflama gümüş üzerindeki baskıyı artırırken hisse senetleri ve kripto varlıklardaki sert satışlar genel risk algısını bozuyor. Analistler bu ortamda altının görece dayanıklı kaldığını ancak gümüşün riskten kaçış nedeniyle çok daha sert satışlara maruz kaldığını belirtiyor.