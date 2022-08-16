Günahı olanların geçemeyeceğine inanılıyor: 'Delikli taş'a ziyaretçi akını
Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesinde, Hacı Bektaş Veli'nin 751'inci yıl dönümü sebebiyle yapılan etkinlikler devam ederken, delikli taş ziyaretçi akınına uğradı.
"Hacı Bektaş Veli'nin Hakk'a Yürüyüşünün 751'inci Yılı Etkinlikleri" kapsamında yurt içi ve dışından Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesine gelenler, Alevi Bektaşi inancına göre kutsal sayılan alanlarda ziyaretlerde bulunuyor.
Ziyaretçiler Hacı Bektaş Veli'nin, Çilehane mevkisinde inzivaya çekilerek ibadet ettiği belirtilen mağarayı da ziyaret ederek günahı olanların geçemeyeceğine inanılan "delikli taş"tan geçmeye çalışıyorlar.
GÜNAHI OLANLARIN GEÇEMEYECEĞİNE İNANILIYOR... "DELİKLİ TAŞ"A ZİYARETÇİ AKINI
Hacıbektaş'ta hafta boyunca sürecek etkinlikleri takip etmek ve ziyaretlerde bulunmak için gelenlerin yoğunluk oluşturduğu ilçede, Hacı Bektaş Veli Külliyesi'ndeki müze ve türbelerde dua edilip, kutsal kabul edilen Aslanlı Çeşme'den su içiliyor.
Hacı Bektaş Veli'nin, Çilehane mevkisinde inzivaya çekilerek ibadet ettiği belirtilen mağarayı da ziyaret edenler, günahı olanların geçemeyeceğine inanılan "delikli taş"tan geçmeye çalışırken, "Beştaş" mevkisinde topladıkları taşları üst üste dizerek ve dilek ağacına kumaş bağlayarak dileklerinin gerçekleşmesi için dua ediyor.