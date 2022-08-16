Günahı olanların geçemeyeceğine inanılıyor: 'Delikli taş'a ziyaretçi akını

Hacı Bektaş Veli'nin, Çilehane mevkisinde inzivaya çekilerek ibadet ettiği belirtilen mağarayı da ziyaret edenler, günahı olanların geçemeyeceğine inanılan "delikli taş"tan geçmeye çalışırken, "Beştaş" mevkisinde topladıkları taşları üst üste dizerek ve dilek ağacına kumaş bağlayarak dileklerinin gerçekleşmesi için dua ediyor.