Gündemde fırtınalar koparken yapılan son seçim anketi açıklandı
ASAL Araştırma 21-28 Mart tarihleri arasında 26 ilde gerçekleştirdiği "bu pazar genel seçim olsa hangi partiye oy verirdiniz" anketinin sonuçlarını açıkladı.
ASAL Araştırma tarafından 21-28 Mart tarihleri arasında yapılan olası bir erken genel seçim anketinin sonuçları açıklandı.
Aralarında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu çok sayıda belediye başkanı ve belediye çalışanlarının gözaltına alınarak tutuklanmasının ardından yapılan kamuoyu araştırmasında partilerin oy oranlarındaki değişimler dikkat çekti.
ASAL Araştırma'nın 26 ilde gerçekleştirdiği anket sonuçlarının hata payı +/- yüzde 2,5 olarak açıklanırken, araştırmanın seçmen yaşı olan 18 ve üzeri yaş grupları ile gerçekleştirildiği belirtildi.
ASAL'ın anketinde oranları %34,5 olarak açıklanan Kararsızlar'ın oyları dağıtılmadan önce ki tabloda CHP, %21,7 ile birinci parti olurken, AK Parti ise 19,8 puanla ikinci sırada yer aldı.
Kararsızlar dağıtılmadan önce başka hiçbir siyasi parti %7'lik barajı geçemedi.