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Gündemde fırtınalar koparken yapılan son seçim anketi açıklandı

ASAL Araştırma 21-28 Mart tarihleri arasında 26 ilde gerçekleştirdiği "bu pazar genel seçim olsa hangi partiye oy verirdiniz" anketinin sonuçlarını açıkladı.

Kaynak: Haber3.com / Serhan Işılay
Gündemde fırtınalar koparken yapılan son seçim anketi açıklandı - Resim: 1

ASAL Araştırma tarafından 21-28 Mart tarihleri arasında yapılan olası bir erken genel seçim anketinin sonuçları açıklandı.

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Gündemde fırtınalar koparken yapılan son seçim anketi açıklandı - Resim: 2

Aralarında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu çok sayıda belediye başkanı ve belediye çalışanlarının gözaltına alınarak tutuklanmasının ardından yapılan kamuoyu araştırmasında partilerin oy oranlarındaki değişimler dikkat çekti.

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Gündemde fırtınalar koparken yapılan son seçim anketi açıklandı - Resim: 3

ASAL Araştırma'nın 26 ilde gerçekleştirdiği anket sonuçlarının hata payı +/- yüzde 2,5 olarak açıklanırken, araştırmanın seçmen yaşı olan 18 ve üzeri yaş grupları ile gerçekleştirildiği belirtildi.

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Gündemde fırtınalar koparken yapılan son seçim anketi açıklandı - Resim: 4

ASAL'ın anketinde oranları %34,5 olarak açıklanan Kararsızlar'ın oyları dağıtılmadan önce ki tabloda CHP, %21,7 ile birinci parti olurken, AK Parti ise 19,8 puanla ikinci sırada yer aldı.

Kararsızlar dağıtılmadan önce başka hiçbir siyasi parti %7'lik barajı geçemedi.

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