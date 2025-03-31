Gündüz keşif yaptı, gece soydu: Bayram hırsızı kamerada
Elazığ’da Ramazan Bayramı'nın birinci gününde yaşanan ayakkabı hırsızlığı güvenlik kameralarına yansıdı.
Kaynak: İHA
Elazığ’da bayramın birinci günü, Çatalçeşme Mahallesi’nde bir apartmanda ayakkabı hırsızlığı yaşandı.
1 / 4
Edinilen bilgiye göre, binanın güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, hırsızın gündüz saatlerinde dairelerin önündeki ayakkabıları dikkatlice incelediği görüldü.
2 / 4
Saat 13.20 sıralarında daire önünde bir bot fark eden şahıs, yaklaşık 7 saat sonra aynı noktaya geri dönerek botu çalıp olay yerinden uzaklaşıyor.
3 / 4
4 / 4