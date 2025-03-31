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Gündüz keşif yaptı, gece soydu: Bayram hırsızı kamerada

Elazığ’da Ramazan Bayramı'nın birinci gününde yaşanan ayakkabı hırsızlığı güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaynak: İHA
Gündüz keşif yaptı, gece soydu: Bayram hırsızı kamerada - Resim: 1

Elazığ’da bayramın birinci günü, Çatalçeşme Mahallesi’nde bir apartmanda ayakkabı hırsızlığı yaşandı.

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Gündüz keşif yaptı, gece soydu: Bayram hırsızı kamerada - Resim: 2

Edinilen bilgiye göre, binanın güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, hırsızın gündüz saatlerinde dairelerin önündeki ayakkabıları dikkatlice incelediği görüldü.

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Gündüz keşif yaptı, gece soydu: Bayram hırsızı kamerada - Resim: 3

Saat 13.20 sıralarında daire önünde bir bot fark eden şahıs, yaklaşık 7 saat sonra aynı noktaya geri dönerek botu çalıp olay yerinden uzaklaşıyor.

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Gündüz keşif yaptı, gece soydu: Bayram hırsızı kamerada - Resim: 4
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