Gündüz vatan nöbetinde, akşam kick boks eğitiminde
Hakkari Çukurca'da görevli komiser yardımcısı Dicle Elçeoğlu (26), mesai sonrası öğrencilere de kick boks dersi veriyor.
Hakkari'nin Çukurca İlçesi Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele Şubesi'nde 5 aydır komiser yardımcısı olarak görev yapan Dicle Elçeoğlu (26), sınırın sıfır noktasında vatan nöbeti tutarken, mesai sonrası öğrencilere kick boks eğitimi veriyor. Öğrencileri Türkiye Şampiyonası'na hazırlayan Elçeoğlu, polisten korkan çocuklar değil; güvenlik güçlerine sımsıkı sarılan nesil yetiştirmek için çalıştıklarını söyledi.
Gazi Üniversitesi'nde okurken, derslerinden kalan zamanlarda kick boks eğitimi alan Dicle Elçeoğlu, girdiği komiserlik sınavında başarılı olunca Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği Şubesi'ne atandı. Elçeoğlu, 5 ay önce de Türkiye'nın Irak sınırının sıfır noktasında bulunan Çukurca'ya geldi.
Görevlendirildiği Sancak Tepe üs bölgesinde nöbet tutan Elçeoğlu, sokakta gördüğü çocuklardan etkilenip, Kaymakam Temel Ayca ve İlçe Emniyet Müdürü Oktay Kapsız'la görüşerek, küçüklere ücretsiz kick boks eğitimi vermek istediğini söyledi. Elçeoğlu'nun projesine Ayca ve Kapsız da sıcak bakınca Saran Spor Salonu'nda kick boks eğitimlerine başlandı.