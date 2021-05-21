Güne, bir bardak idrar içerek başlıyor: cildimin güzelliğini buna borçluyum

GÜNE İDRAR İÇEREK BAŞLIYOR

Sabah ilk iş olarak bir bardak idrar içen Grace, idrarını gözlerine de damlatarak daha iyi gördüğünü iddia ediyor ve konuşmasını şöyle sürdürüyor: Egzama, anksiyete, depresyon, yüksek tansiyon, sindirim sorunları ve kilo kaybına yardımcı oluyor. Burnumu temizliyorum, gözlerime döküyorum, cildime ve ellerime sürüyorum. Gün boyunca bir kavanoza idrarımı yapıyorum ve saklıyorum. Çünkü ne kadar beklerse içindeki besinler o kadar güçlü olur. Akşamları içmemeye çalışıyorum çünkü bana çok enerji veriyor ve beni uyanık tutuyor. Tansiyon ilaçlarım tamamen bitti, cilt problemlerime yardımcı oldu, saçlarım daha sağlıklı görünüyor.