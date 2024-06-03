Güneş bir ülkeyi kavurdu; ölü sayısı 53'e yükseldi
Hindistan’nın Uttar Pradesh ve Odisha eyaletlerinde aşırı sıcaklıklar nedeniyle son 3 günde hayatını kaybedenlerin sayısı 53’e yükseldi.
Kaynak: İHA
Hindistan’da 2 haftadır etkili olan aşırı sıcaklar yaşamı tehdit ediyor. Termometrelerin 50 dereceyi gösterdiği Uttar Pradesh ve Odisha eyaletlerinde son 3 günün bilançosu artıyor.
1 / 13
Kuzeydeki Uttar Pradesh eyaletinde hayatını kaybedenlerin sayısı 33’e yükselirken, Odisha eyaleti Özel Yardım Komiserliği yetkilisi, kendilerine son 72 saatte 99 şüpheli sıcak çarpması ölümü bildirildiğini ancak bunların 20’sinin doğrulandığını söyledi.
2 / 13
Hayatını kaybedenler arasında ülkede 6 hafta süren genel seçimlerde görevli polis, sandık görevlisi, güvenlik görevlisi ve temizlik görevlisinin de bulunduğu öğrenildi.
3 / 13
Uttar Pradesh’te seçim sorumlusu olan Navdeep Rinwa, ölen personelin ailelerinde 1,5 milyon rupi (18 bin dolar) maddi tazminat verileceğini söyledi.
4 / 13