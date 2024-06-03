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Güneş bir ülkeyi kavurdu; ölü sayısı 53'e yükseldi

Hindistan’nın Uttar Pradesh ve Odisha eyaletlerinde aşırı sıcaklıklar nedeniyle son 3 günde hayatını kaybedenlerin sayısı 53’e yükseldi.

Kaynak: İHA
Güneş bir ülkeyi kavurdu; ölü sayısı 53'e yükseldi - Resim: 1

Hindistan’da 2 haftadır etkili olan aşırı sıcaklar yaşamı tehdit ediyor. Termometrelerin 50 dereceyi gösterdiği Uttar Pradesh ve Odisha eyaletlerinde son 3 günün bilançosu artıyor.

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Güneş bir ülkeyi kavurdu; ölü sayısı 53'e yükseldi - Resim: 2

Kuzeydeki Uttar Pradesh eyaletinde hayatını kaybedenlerin sayısı 33’e yükselirken, Odisha eyaleti Özel Yardım Komiserliği yetkilisi, kendilerine son 72 saatte 99 şüpheli sıcak çarpması ölümü bildirildiğini ancak bunların 20’sinin doğrulandığını söyledi.

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Güneş bir ülkeyi kavurdu; ölü sayısı 53'e yükseldi - Resim: 3

Hayatını kaybedenler arasında ülkede 6 hafta süren genel seçimlerde görevli polis, sandık görevlisi, güvenlik görevlisi ve temizlik görevlisinin de bulunduğu öğrenildi.

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Güneş bir ülkeyi kavurdu; ölü sayısı 53'e yükseldi - Resim: 4

Uttar Pradesh’te seçim sorumlusu olan Navdeep Rinwa, ölen personelin ailelerinde 1,5 milyon rupi (18 bin dolar) maddi tazminat verileceğini söyledi.

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