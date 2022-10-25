Güneş tutulması burçları nasıl etkileyecek? En şanssız burç ikizler!
Bugün gerçekleşecek güneş tutulması, bazı burçları olumsuz etkileyecek. O burçlardan biri de ikizler burcu. İşte 25 Ekim güneş tutulmasının burçlara etkileri...
Dünya adeta bugün gerçekleşecek güneş tutulmasına kilitlendi. Burçlar da güneş tutulmasından nasıl etkileneceklerini merak etmeye başladı.
AKREP OLUMLU ETKİLENECEK
Güneş tutulmasının Avrupa'nın bazı bölgelerinden, Batı Asya'dan ve Kuzey Afrika'dan görülmesi bekleniyor. Astrologlara göre güneş tutulması, hemen hemen herkesin hayatında bir değişikliğe neden olacak. Bazı insanların ise iş ve cinsel hayatlarında düzelme olacak. Astrologlar, özellikle akrep burçlarına yönelik değerlendirmelerde bulundu. Astrologlara göre güneş tutulmasından olumlu anlamda en fazla etkilenecek burçlar, akrep burçları olacak.
İKİZLER PERİŞAN OLACAK
Astrologlara göre güneş tutulması, en çok ikizler burcunda olan kişileri olumsuz etkileyecek. Tutulma ikizlerin 6. evinde gerçekleşiyor. Sağlık, gündelik işler, ofis işleri konularında gündemler söz konusu olabilir. Sağlığınıza dikkat edin. İş yerinizde gerginlik yaşamamaya dikkat. Yeni iş başlangıçları olabilir.
İŞTE DİĞER BURÇLAR HAKKINDAKİ YORUMLAR
Akrep ve Yükselen Akrep: Tutulma 1. Evinizde gerçekleşiyor. Yaşamınız, olaylara bakış açışınızda değişimler söz konusu olabilir. Sizin için geçerliliğini yitirmiş her şeyden özgürleşmenin zamanı geldi.