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  4. Güneşli havaya kısa bir mola! Sağanak yağış geri dönüyor

Güneşli havaya kısa bir mola! Sağanak yağış geri dönüyor

Meteoroloji'den alınan tahminlere göre, İstanbul'un da aralarında bulunduğu 6 ilde sağanak yağış bekleniyor.

Güneşli havaya kısa bir mola! Sağanak yağış geri dönüyor - Resim: 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Yurdun batı kesimlerinin parçalı bulutlu, İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Edirne ve Kırklareli çevreleri ile İstanbul'un Avrupa Yakası, Tekirdağ'ın kuzeyi, Balıkesir'in doğusu ve Bursa'nın güney kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda toz taşınımı bekleniyor.

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Güneşli havaya kısa bir mola! Sağanak yağış geri dönüyor - Resim: 2

Kuzey, iç ve doğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

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Güneşli havaya kısa bir mola! Sağanak yağış geri dönüyor - Resim: 3

 Genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

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Güneşli havaya kısa bir mola! Sağanak yağış geri dönüyor - Resim: 4

TOZ TAŞINIMI UYARISI
Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda toz taşınımı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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