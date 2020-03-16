Güney Kore dizisi 2018 yılında koronavirüsü açık açık söylemiş!

Güney Kore dizisi My Secret Terrius'taki corona sahneleri yeniden gündeme geldi. Dizideki hikayenin günümüzdeki yeni tip corona Covid-19 ile benzerlikleri en çok konuşulanlar arasına girdi. Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs bir biyolojik silah mı?2018 yılı yapımı bir Güney Kore dizisi olan My Secret Terrius'in 10.bölümünde günümüzde bildiğiniz koronavirüs belirtilerinden, kuluçka süresine kadar bir bir anlatılmış. pic.twitter.com/xUihpv4l8C — F5Haber 🇹🇷 (@f5haber) March 16, 2020