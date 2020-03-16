Güney Kore dizisi 2018 yılında koronavirüsü açık açık söylemiş!
Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs bir biyolojik silah mı? 2018 yılı yapımı bir Güney Kore dizisi olan My Secret Terrius'in 10.bölümünde günümüzde bildiğiniz koronavirüs belirtilerinden, kuluçka süresine kadar bir bir anlatılmış.
Güney Kore dizisi My Secret Terrius'taki corona sahneleri yeniden gündeme geldi. Dizideki hikayenin günümüzdeki yeni tip corona Covid-19 ile benzerlikleri en çok konuşulanlar arasına girdi. Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs bir biyolojik silah mı?2018 yılı yapımı bir Güney Kore dizisi olan My Secret Terrius'in 10.bölümünde günümüzde bildiğiniz koronavirüs belirtilerinden, kuluçka süresine kadar bir bir anlatılmış. pic.twitter.com/xUihpv4l8C — F5Haber 🇹🇷 (@f5haber) March 16, 2020
Ölümcül corona salgınının 2011 yılında çekilen Contagion (Salgın) filminde işlenirken bu kez bir Güney Kore dizisinde de benzer bir hikaye ortaya çıktı. 2018 yılı yapımı bir Güney Kore dizisi olan My Secret Terrius'in 10. bölümünde corona salgınının işlendiği görüldü.
Güney Kore dizisi My Secret Terrius'in 10. bölümünde açık açık ifade edilen corona virüsün 5 dakika içinde direk akciğere saldırdığı ve 2 ila 14 gün kuluçka süresinin olduğu belirtildi.