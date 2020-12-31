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  3. 31 Aralık 2020 23:05

Güney Kore'de 100 yıllık gelenek bozuldu

Güney Kore 2021 yılına merhaba derken, korona virüs önlemleri nedeniyle ülkede resmi kutlama yapılmadı.

Güney Kore'de 100 yıllık gelenek bozuldu

Güney Kore'de son beş haftadır yerel saatle 21.00 itibariyle tüm işletmeler kapalıydı.

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Güney Kore'de 100 yıllık gelenek bozuldu

Yeni vakaların önüne geçilememesi nedeniyle son iki haftadır uygulanmaya koyulan yeni kurallarla beraber 5 kişi ve daha üzeri toplanmalara da izin verilmemesi nedeniyle tüm yılbaşı kutlamaları da resmi olarak iptal edilmişti.

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Güney Kore'de 100 yıllık gelenek bozuldu

YÜZ YILLIK GELENEK BU YIL BOZULDU Başkent Seul'de yaklaşık yüz yıl önce uygulanmaya başlanan çan çalma geleneği de bu yıl yapılmadı. Yılbaşı gecesi binlerce kişiyi bir araya getiren Seul Belediyesi önündeki alanda çalınan dev çan bu yıl getirilmedi.

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Güney Kore'de 100 yıllık gelenek bozuldu

Güney Kore vatandaşları her yıl aileleriyle beraber bu alanda toplanıp hep beraber çanı çalıyor ve ardından güneşin doğuşunu izlemek amacıyla bir araya geliyordu.

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