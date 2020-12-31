Güney Kore'de 100 yıllık gelenek bozuldu
Güney Kore 2021 yılına merhaba derken, korona virüs önlemleri nedeniyle ülkede resmi kutlama yapılmadı.
Yeni vakaların önüne geçilememesi nedeniyle son iki haftadır uygulanmaya koyulan yeni kurallarla beraber 5 kişi ve daha üzeri toplanmalara da izin verilmemesi nedeniyle tüm yılbaşı kutlamaları da resmi olarak iptal edilmişti.
YÜZ YILLIK GELENEK BU YIL BOZULDU Başkent Seul'de yaklaşık yüz yıl önce uygulanmaya başlanan çan çalma geleneği de bu yıl yapılmadı. Yılbaşı gecesi binlerce kişiyi bir araya getiren Seul Belediyesi önündeki alanda çalınan dev çan bu yıl getirilmedi.