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  3. 29 Nisan 2020 15:45

Güney Kore'de yangın faciası: 25 ölü 7 yaralı

Güney Kore haber ajansı Yonhap'ın itfaiye yetkililerine dayandırdığı haberine göre, Gyeonggi'nin Icheon kentindeki bir antrepo şantiyesinde yerel saatle 13.30 civarında yangın çıktı.

Güney Kore'de yangın faciası: 25 ölü 7 yaralı

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Güney Kore'de yangın faciası: 25 ölü 7 yaralı

Güney Kore haber ajansı Yonhap'ın itfaiye yetkililerine dayandırdığı haberine göre, Gyeonggi'nin Icheon kentindeki bir antrepo şantiyesinde yerel saatle 13.30 civarında yangın çıktı.

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Güney Kore'de yangın faciası: 25 ölü 7 yaralı

Yetkililer, işçilerin bodrum katında çalıştığı esnada kolayca tutuşabilen bir kimyasal olan ve yalıtım işlerinde kullanılan üretanın kullanıldığı sırada meydana gelen bir patlamanın yangına yol açmış olabileceğini tahmin ettiklerini belirtti.

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Güney Kore'de yangın faciası: 25 ölü 7 yaralı

Yangında 36 işçinin hayatını kaybettiğini, 10 işçinin yaralandığını aktaran itfaiye yetkilileri, işçilerin hızla yayılan alevler nedeniyle kaçamadıklarını düşündüklerini ifade etti.

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