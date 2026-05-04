Güneydoğu’da şimşek fırtınası: Diyarbakır'da 4 katlı binaya yıldırım düştü! O anlar kamerada
Meteoroloji'nin uyarılarının ardından Diyarbakır ve Batman’da sağanak yağış ile şimşek fırtınası etkili oldu. Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde 4 katlı bir binaya yıldırım düştüğü anlar saniye saniye kaydedildi.
Kaynak: DHA / İHA
Diyarbakır ve Batman’da etkili olan şiddetli sağanak yağış ve peş peşe çakan şimşekler hayatı felç etti. Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde 4 katlı bir binaya yıldırımın isabet ettiği dehşet anları vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün bölge genelinde yaptığı sağanak yağış uyarısı, Diyarbakır ve Batman’da şiddetli şekilde etkisini gösterdi.
Akşam saatlerinde başlayan yağışla birlikte her iki kentte de alt geçitler ve ana arterler suyla dolarken, ulaşımda ciddi aksamalar yaşandı. Gece boyunca gökyüzünü aydınlatan şimşekler ise bölge halkına korku dolu anlar yaşattı.
Diyarbakır’ın Çınar ilçesi Cumhuriyet Mahallesi’nde kaydedilen görüntüler, fırtınanın boyutunu gözler önüne serdi.
