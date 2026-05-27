Günlerdir aranan 9 çocuk annesi kadının cansız bedeni bulundu
Muş'ta tahta köprüden geçerken dengesini kaybedip çaya düşen ve akıntıya kapılarak kaybolan 9 çocuk annesi G.Y'nin cansız bedenine ulaşıldı.
Muş merkeze bağlı Cevizlidere köyünde geçtiğimiz hafta Çoban Deresi üzerindeki tahta köprüden karşıya geçmeye çalışırken dengesini kaybederek suya düşen ve akıntıya kapılan 9 çocuk annesi G.Y.’nin cansız bedeni, yürütülen yoğun çalışmalar neticesinde 8 gün sonra bulundu.
Talihsiz kadının cansız bedeni, olay yerine yaklaşık 8 kilometre uzaklıkta bulunan Balcılar köyü Dereiçi mezrası mevkisindeki bir köprünün altında, suyun sürüklediği demir ve kütüklere takılı halde tespit edildi.
AFAD, Muş İl Jandarma Komutanlığı, Van İl Jandarma Komutanlığı su altı arama kurtarma timleri ve İl Özel İdaresi ekiplerinin yaklaşık 60 kilometrelik alanda sürdürdüğü arama çalışmalarına toplam 150 personel katılırken, çalışmalara havadan 1 insansız hava aracı ile 6 dron da destek verdi.