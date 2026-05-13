Günlerdir aranıyordu... 2 çocuk babası kanyonda ölü bulundu
Konya'da 7 gündür kayıp olarak aranan 2 çocuk babası M.A.E.'nin (39), Mavi Boğaz Kanyonu’nda suda cesedi bulundu.
Kaynak: DHA
Konya’da 6 Mayıs’tan bu yana kendisinden haber alınamayan evli ve 2 çocuk babası M.A.E. otomobili, Akören ve Bozkır ilçeleri arasındaki Mavi Boğaz Kanyonu’nda, köprü yakınında bulundu. Otomobilde E.'nin montu, cüzdanı ve cep telefonuna rastlandı. Bunun üzerine çalışmalar bu bölgede yoğunlaştırıldı.
1 / 4
Çarşamba Çayı boyunca uzanan 30 kilometrelik kanyonda arama çalışmalarını yürüten ekipler, çalışmaların 7’nci gününde E.'nin cesedine ulaştı.
2 / 4
Deniz polisi tarafından sudan çıkarılan M.A.E.'nin cesedi otopsi için Konya Adli Tıp Kurumu’na götürüldü. E.'nin ölüm nedeni otopsi sonrası belli olacak. (DHA)
3 / 4
4 / 4