Günlerdir kayıp Cumali'nin terlikleri sulama kanalında bulundu
Adana'da tarım işçisi ailenin 7 yaşındaki çocuğu minik Cumali için arama çalışmaları tüm hızıyla sürerken, kayıp Cumali'nin terliği sulama kanalının yanında bulundu...
Adana'nın Karataş ilçesinde tarım işçisi ailenin kaybolan oğlu Cumali T. (7), Jandarma ve AFAD ekiplerinin arama çalışmalarının 3’üncü gününde hala bulunamadı.
Oğlunun bulunması için yardım isteyen K.T. (27), "Ciğerim, neredesin 3 gündür, karanlıkta ne ediyorsun kuzum? Sulama kanalının yanında terliğini bulmuşlar. Pabucuna kurbanım" diye ağıt yaktı.
Karataş ilçesine bağlı Bahçe Mahallesi’nde tarım işçiliği yapan K.T. ve İ.T. (28) çiftinin 2 çocuğundan büyüğü Cumali T.’den, 12 Nisan sabah saatlerinde arkadaşıyla oyun oynamak için çadırdan ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamadı.
İşçiler Timi’yi bulamayınca durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler, dron ve iz takip köpeği ile arama çalışması başlattı.