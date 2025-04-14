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Günlerdir kayıp Cumali'nin terlikleri sulama kanalında bulundu

Adana'da tarım işçisi ailenin 7 yaşındaki çocuğu minik Cumali için arama çalışmaları tüm hızıyla sürerken, kayıp Cumali'nin terliği sulama kanalının yanında bulundu...

Kaynak: DHA
Günlerdir kayıp Cumali'nin terlikleri sulama kanalında bulundu - Resim: 1

Adana'nın Karataş ilçesinde tarım işçisi ailenin kaybolan oğlu Cumali T. (7), Jandarma ve AFAD ekiplerinin arama çalışmalarının 3’üncü gününde hala bulunamadı.

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Günlerdir kayıp Cumali'nin terlikleri sulama kanalında bulundu - Resim: 2

Oğlunun bulunması için yardım isteyen K.T. (27), "Ciğerim, neredesin 3 gündür, karanlıkta ne ediyorsun kuzum? Sulama kanalının yanında terliğini bulmuşlar. Pabucuna kurbanım" diye ağıt yaktı.

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Günlerdir kayıp Cumali'nin terlikleri sulama kanalında bulundu - Resim: 3

Karataş ilçesine bağlı Bahçe Mahallesi’nde tarım işçiliği yapan K.T. ve İ.T. (28) çiftinin 2 çocuğundan büyüğü Cumali T.’den, 12 Nisan sabah saatlerinde arkadaşıyla oyun oynamak için çadırdan ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamadı.

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Günlerdir kayıp Cumali'nin terlikleri sulama kanalında bulundu - Resim: 4

İşçiler Timi’yi bulamayınca durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler, dron ve iz takip köpeği ile arama çalışması başlattı.

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