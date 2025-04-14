Günlerdir kayıp Cumali'nin terlikleri sulama kanalında bulundu

Karataş ilçesine bağlı Bahçe Mahallesi’nde tarım işçiliği yapan K.T. ve İ.T. (28) çiftinin 2 çocuğundan büyüğü Cumali T.’den, 12 Nisan sabah saatlerinde arkadaşıyla oyun oynamak için çadırdan ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamadı.