Günlerdir kayıp olan Elif'ten acı haber... Cansız bedeni 8 metre derinlikte bulundu
Balıkesir'de 8 gündür kayıp olarak aranan Elif K.'nin cansız bedeni Yukarıyapıcı Göleti'nde 8 metre derinlikteki aracının içinde bulundu...
Balıkesir'in Erdek ilçesindeki Kapıdağ Yarımadası'nda kamp yaptığı sırada erkek arkadaşıyla yaşadığı tartışmanın ardından araçla bölgeden ayrıldığı öne sürülen 34 yaşındaki Elif K.'dan acı haber 8 gün sonra geldi.
Balıkesir'de 8 gündür kayıp olan Elif K.'ın cansız bedenine ulaşıldı.
Balıkesir'de erkek arkadaşı ile kavga ettikten sonra 8 gündür kendisinden haber alınamayan Elif K.'ın aracı, Yukarıyapıcı Göleti'nde bulundu. Ekipler tarafından yapılan çalışmalar sonucu Elif K.'ın cenazesi araçtan çıkartıldı.
Sevgilisi E.G. ile kavga ettikten sonra kaybolan Elif K.'ın neden göl kenarına geldiği ve aracının nasıl göle düştüğü henüz bilinmezken, gözaltına alındıktan sonra adli kontrolle serbest kalan E.G.'nin, cenazenin bulunmasının ardından jandarma ekiplerine gittiği ve geceyi de orada geçireceği iddia edildi.