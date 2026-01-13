Günlerdir kayıp olan genç kızın ormanda cesedi bulundu! Katili her şeyi itiraf etti

İTİRAF ETTİ

Polis ekipleri, önceki gün F.İ. ile birlikte R.Ç. (34), R.Ç. (32), H.İ. (37) ve Ö.İ.'yi (25) gözaltına aldı. F.İ.'nin Cinayet Büro Amirliği’ndeki ilk ifadesinde Mihriban Y.’yi tanımadığını söylediği öğrenildi. İfadesinde önce sosyal medya üzerinden haberleştiklerini, görüşmek için boş arsada buluştuklarını ve otomobilde bir süre oturduktan sonra Y.’nin ayrıldığını belirten İ., bir süre sonra ise Y.’yi boğarak öldürdüğünü ve cesedini ormana gömdüğünü itiraf etti. Şüphelinin gösterdiği yerdeki aramada Y.’nin cansız bedeni bulundu. Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından cenaze, İzmir Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.