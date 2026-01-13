Günlerdir kayıp olan genç kızın ormanda cesedi bulundu! Katili her şeyi itiraf etti
İzmir'de 29 Aralık'ta kaybolan 26 yaşındaki Mihriban Y.'nin ormana gömülü cesedi bulundu. Gözaltına alınan 5 şüpheliden biri olan F.İ., cinayeti itiraf etti.
Olay, 29 Aralık 2025'te Ümit Mahallesi’nde meydana geldi. Ailesiyle oturan Mihriban Y., akşam saatlerinde evden çıkıp yakınlarında yaşayan akrabalarının yanına gitti. Bir süre burada kalan Y., "Biriyle görüşeceğim" diyerek ayrıldı. Bu tarihten sonra kendisinden haber alamayan ailesi, kayıp başvurusunda bulundu.
İstihbarat Şube Müdürlüğü desteğiyle Asayiş Şube Müdürlüğü ve Bornova Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Polis ekipleri, Y.’nin olay günü saat 20.30 sıralarında 7309 Sokak’taki boş arsaya gittiğini, burada kendisini bekleyen otomobile bindiğini tespit etti. Aracı kullanan kişinin F.İ. (26) olduğu belirlendi. Şüphelinin, Y.’ın akrabalarıyla aynı binada oturduğu da saptandı.
İTİRAF ETTİ
Polis ekipleri, önceki gün F.İ. ile birlikte R.Ç. (34), R.Ç. (32), H.İ. (37) ve Ö.İ.'yi (25) gözaltına aldı. F.İ.'nin Cinayet Büro Amirliği’ndeki ilk ifadesinde Mihriban Y.’yi tanımadığını söylediği öğrenildi. İfadesinde önce sosyal medya üzerinden haberleştiklerini, görüşmek için boş arsada buluştuklarını ve otomobilde bir süre oturduktan sonra Y.’nin ayrıldığını belirten İ., bir süre sonra ise Y.’yi boğarak öldürdüğünü ve cesedini ormana gömdüğünü itiraf etti. Şüphelinin gösterdiği yerdeki aramada Y.’nin cansız bedeni bulundu. Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından cenaze, İzmir Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.
SON GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI
Öte yandan Y.’nin kaybolmadan önceki son görüntülerine de ulaşıldı. Çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, Y.'nin 29 Aralık'ta sokakta telefonla konuşarak yürüdüğü anlar yer aldı.