Günlerdir kayıp olan sosyal medya fenomeni ölü bulundu: Katili bakın kim çıktı
ABD'de karavan yolculuğuna çıktıktan sonra ortadan kaybolan ve ormanlık alanda cansız bedeni bulunan sosyal medya fenomeninin katili nişanlısı çıktı.
ABD'li sosyal medya fenomeni Petito'nun katilinin nişanlısı olduğu ortaya çıktı!
ABD'de karavan yolculuğuna çıktıktan sonra ortadan kaybolan ve ormanlık alanda cansız bedeni bulunan sosyal medya fenomeni Gabby Petito'nun katilinin nişanlısı Brian Laundrie olduğu ortaya çıktı. Kendisi de ölü bulunan Laundrie'nin cesedinin yanındaki defterde, nişanlısı Petito'nun ölümünün sorumluluğunu üstlendiği yazılı ifadesinin ortaya çıktığı belirtildi.
ABD'nin Wyoming eyaletinde geçtiğimiz sene karavan yolculuğuna çıktıktan sonra ulusal parktaki ormanlık alanda cansız bedeni bulunan ve "Gabby" olarak bilinen ünlü Youtube fenomeni 22 yaşındaki Gabrielle Petito'nun katilinin nişanlısı Brian Laundrie olduğu ortaya çıktı.
Colorado eyaltinde yer alan FBI Denver Bölge Bürosu tarafından yapılan açıklamada, Carlton Reserve bölgesinde Petito'nun nişanlısı Laundrie'ye ait insan kalıntılarının yanında bulunan defterde yapılan inceleme sonucunda Laundrie'nin Petito'nun ölümünün sorumluluğunu üstlendiği yazılı ifadesinin ortaya çıktığı belirtildi.