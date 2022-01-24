Günlerdir kayıp olan sosyal medya fenomeni ölü bulundu: Katili bakın kim çıktı

ABD'de karavan yolculuğuna çıktıktan sonra ortadan kaybolan ve ormanlık alanda cansız bedeni bulunan sosyal medya fenomeni Gabby Petito'nun katilinin nişanlısı Brian Laundrie olduğu ortaya çıktı. Kendisi de ölü bulunan Laundrie'nin cesedinin yanındaki defterde, nişanlısı Petito'nun ölümünün sorumluluğunu üstlendiği yazılı ifadesinin ortaya çıktığı belirtildi.