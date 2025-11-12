  1. Anasayfa
  4. Günlerdir kayıp olarak aranan polis memurundan acı haber

Diyarbakır'da siroz tedavisi gördüğü hastaneden ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamayan polis memurunun cansız bedeni bulundu.

Kaynak: DHA
Hakkari'de görev yapan ve rahatsızlanan polis memuru İ.T. (35), siroz tanısıyla Dicle Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. 

6 Kasım'da hastaneden ayrılan İ.T.'ye ulaşılamayınca AFAD, itfaiye, polis ve Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri tarafından hastane bölgesi ile Dicle Nehri'nde 8 Kasım'da arama çalışması başlatıldı. 

Çalışmaların 5'inci gününde; aramalar, hastane arıtma havuzlarında, Hevsel Bahçeleri'nde ve Dicle Nehri kıyılarında yoğunlaştı. 

CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Kayıp polis memuru İ.T.'nin, Dicle Nehri kıyısındaki sazlık alanda cansız bedeni bulundu. T.'nin cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumu’na götürüldü.

Soruşturma sürüyor. (DHA)

