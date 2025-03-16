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Günlerdir kayıp olarak aranıyordu, cesedi çürümek üzereyken bulundu

Antalya'da otellerde fotoğrafçılık yaptığı öğrenilen ve kendisine 10 gündür ulaşılamayan şahıs evinin balkonunda ölü olarak bulundu.

Kaynak: İHA
Günlerdir kayıp olarak aranıyordu, cesedi çürümek üzereyken bulundu - Resim: 1

Olay, Manavgat ilçesi Bahçelievler Mahallesi 5034 sokak üzerinde bulunan bir apartmanda meydana geldi.

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Günlerdir kayıp olarak aranıyordu, cesedi çürümek üzereyken bulundu - Resim: 2

Yakınlarının 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak Bahçelievler Mahallesi'nde ikamet etmekte olan İ.P.'dan bir süredir haber alınamadığını ve ulaşamadıklarını belirtmesi üzerine verilen adrese Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat Birimi, 112 sağlık ve Manavgat Emniyet Müdürlüğü ekiplerini sevk edildi.

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Günlerdir kayıp olarak aranıyordu, cesedi çürümek üzereyken bulundu - Resim: 3

Verilen adrese gelen ekipler kapının açılmaması üzerine itfaiye merdiveni yardımıyla çıktıkları dairenin balkonunda İ.P.'un cansız bedeni ile karşılaştı.

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Günlerdir kayıp olarak aranıyordu, cesedi çürümek üzereyken bulundu - Resim: 4

Uzun süredir balkonda olduğu düşünülen ve çürümeye yüz tutmuş ceset nedeniyle ekipler çalışmakta zorlanırken İ.P.'un cansız bedeni savcılık ve Olay Yeri İnceleme ekibinin çalışmasının ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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