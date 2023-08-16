''Günlük 2 bin liraya çalışan bulamıyoruz''

“İşsizlik var deniliyor ama buna hiçbir zaman inanmadım”

Sadece inşaat sektöründe değil, birçok iş alanında elemana ihtiyaç duyulduğunu dile getiren Biroğlu, “Yanı başımızda Kuzey Irak’a giden personeller var. Bunun yanında Avrupa’ya giden tır şoförleri de var. Ama aynı fiyatı biz burada kendilerine veriyoruz. Bu sorunun önümüzdeki süreçte daha da sıkıntı oluşturacağını düşünüyoruz. İnşallah düşündüğümüz gibi olmaz. Ülkemizde ‘işsizlik var’ deniliyor ama ben buna hiçbir zaman inanmadım. Her sektörde şu anda personele ihtiyaç var. Organize Sanayi Bölgesindeki imalatçının da personele ihtiyacı var, kamu müteahhitlerinin taahhüt işini yapan firmaya da personel ihtiyacı var. Muhakkak her sektörde personel ihtiyacı var. Ulaşımda bile şu anda şoför bulamadığı için kontak kapatan firmalar var” diye konuştu.