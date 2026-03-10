Günlük 8 bin TL yevmiye var, işçi yok! Kimse bu işin yüzüne bakmıyor
Türkiye’nin incir deposu Aydın’ın Germencik ilçesinde dağlık arazilerde at ile çift sürmenin günlük yevmiyesi 8 bin TL olmasına rağmen çalışacak işçi bulunamıyor. Efeler Ziraat Odası Başkanı Mehmet Kendirlioğlu, ''20 yıl içerisinde bu iş tamamen bitebilir. İşçi bulunmuyor, bulunsa bile belli bir tecrübe lazım'' diye konuştu.
Aydın’ın Germencik ilçesinde, modern tarım makinelerinin giremediği sarp ve dağlık arazilerde üretim zora girdi. İncir bahçelerinde at ile çift sürmenin günlük yevmiyesi 8 bin TL olmasına rağmen çalışacak işçi bulunamıyor. Bölgedeki zorlu arazi koşulları nedeniyle büyük bir fiziksel güç ve tecrübe gerektiren atla çift sürme işinde yevmiyeler dudak uçuklatıyor. Günlük 8 bin TL gibi rekor bir ücret teklif edilmesine rağmen, bahçe sahipleri kapılarını çalacak işçi bulamıyor. Bazı bölgelerde bu rakamın 9 bin TL seviyelerine kadar çıktığı belirtiliyor.
Germencik ilçesinin kırsal Çarıklar Mahallesi'nde yaşayan Ruhi Doğan (50), baharın gelmesiyle birlikte incir bahçelerinde bakım çalışmalarına başladı. Önce ağaçlardaki kuru dalları budayan Doğan, daha sonra yılın 12 ayı baktığı atlarıyla bahçeleri sürmeye başladı. Doğan, normalde 8 saat yapılan işi yaklaşık 3 saat çalışarak yaptıklarını söyledi.
İncir bahçelerinin zamanında sürülmemesi halinde otların arttığını ve ürün kalitesinin düştüğünü belirten Doğan, arazilerin dağlık olması nedeniyle bakım çalışmalarını atlarla yaptıklarını kaydetti. Doğan, "Olmazsa olmazımız atlarımızdır. Onlara kendimizden daha güzel bakarız. Bakmazsak bize hizmet etmezler. Her yılın şubat sonu ve mart başları gibi incir bahçelerinde çalışmaya başlarız. Önce incir ağaçlarını budarız. Ağaç üzerindeki kuru dalları keseriz. Sonra çift sürmeye başlarız. Ramazan ayı olmasına rağmen oruçlu halimizle bu işi yapıyoruz. 10 saat çalışacağımıza 3 saat çalışıyoruz. Bu ağaçlara bakım yaparsak meyvesi de güzel olur" dedi.
ACEMİ ATLAR USTA ATLAR İLE EĞİTİLİYOR
Doğan, genç atların usta atlarla birlikte çalıştırılarak eğitildiğini belirterek, "Bir usta ile bir acemi tayı yanına koyarak çifte koşarız. Usta gidip gelirken acemi atı eğitir. Bu iş çok zahmetli. Yılın 12 ayı baktığımız bu atlar bizim bir ay işimizi görür. Buna rağmen biz yılın diğer 11 ayında gözümüz gibi bu atlarımıza bakarız. Bakmazsak çift zamanı bahçelerimizi süremeyiz. Eğer bahçemizi bir ay içerisinde sürüp bakımını yapamazsak her yer otun içinde kalır" diye konuştu.