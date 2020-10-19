Günlük kazançları 3.250 lirayı buluyor...
Bursa'nın Gemlik ilçesi Narlı köyü ve Yalova'nın Armutlu İlçesi Fıstıklı köyü arasındaki ormanlar çam fıstığı ağaçları ile çevrili. Kilogramı 800 lirayı bulan çam fıstığının hasadı başladı.
Bursa'nın Gemlik ilçesi Narlı köyü ve Yalova'nın Armutlu İlçesi Fıstıklı köyü arasındaki ormanlar çam fıstığı ağaçları ile çevrili. Kilogramı 800 lirayı bulan çam fıstığının hasadı başladı.
Köylüler Orman Bölge Müdürlüğü'ne toplayacakları kadar fıstığın ücretini yatırdıktan sonra hasadın serbest bırakılmasıyla ormanlara doğru yola çıkıyor.
Köylüler, ellerinde metrelerce uzunluğunda sırıklarla boyları 5 ila 25 metreyi bulan çam fıstığı ağaçlarına adeta bir atlet gibi tırmanarak ölümü göze alıyor. Köylüler fıstıkları ağaçlardan düşürüyor. Düşürdükleri kozalakları ise uzun arayışlar sonunda yerden bularak çuvallara topluyorlar.
BİR KİŞİ 500 KİLOYA KADAR KOZALAK TOPLAYABİLİYOR Fıstıklı köyünde her yıl çok sayıda vatandaş boyu 25 metreyi bulan çam fıstığı ağacından düşerek yaralanıyor. Köylüler ölümü göze alarak hasadını yaptıkları fıstık kozalaklarının kilosunu 6 lira 50 kuruştan satıyor. 4 tane kozalak 1 kilogram geliyor. Bir köylü günde 150 ila 500 kilo arasında çam fıstığı kozalağı toplayabiliyor. Toplanan çam fıstığı kozalakları işlenmek için fabrikaya gidiyor.