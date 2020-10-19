Günlük kazançları 3.250 lirayı buluyor...

BİR KİŞİ 500 KİLOYA KADAR KOZALAK TOPLAYABİLİYOR Fıstıklı köyünde her yıl çok sayıda vatandaş boyu 25 metreyi bulan çam fıstığı ağacından düşerek yaralanıyor. Köylüler ölümü göze alarak hasadını yaptıkları fıstık kozalaklarının kilosunu 6 lira 50 kuruştan satıyor. 4 tane kozalak 1 kilogram geliyor. Bir köylü günde 150 ila 500 kilo arasında çam fıstığı kozalağı toplayabiliyor. Toplanan çam fıstığı kozalakları işlenmek için fabrikaya gidiyor.