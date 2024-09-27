Günübirlik evlere gece yarısı baskını

Söz konusu evlerin etrafında bekçi ve devriye ekiplerince güvenlik önlemi alındı. Polis daha sonra ikametlere tek tek girerek kira sözleşmelerini denetledi. Kira sözleşmesi bulunmayan ve adres kayıtları başka adres görünen kişilere işlem yapıldı.