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Günübirlik evlere gece yarısı baskını

Adana'da emniyet güçleri geceyarısı günübirlik kiralanan evlere baskınlar düzenledi.

Kaynak: İHA
Günübirlik evlere gece yarısı baskını - Resim: 1

Adana’da Seyhan polisleri günübirlik kiralanan evlere yönelik ‘Şok uygulama’ düzenledi.  Uygulamada kira sözleşmesi bulunmayan, adresleri başka yerde görünen birçok kişiye işlem yapıldı.

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Günübirlik evlere gece yarısı baskını - Resim: 2

Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Sümer Mahallesi’nde birçok derme çatma yapıda günübirlik evlerin kiraya verildiği; fuhuş, uyuşturucu ticareti gibi suçların işlendiği yönünde şikayetler alması üzerine harekete geçti.

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Günübirlik evlere gece yarısı baskını - Resim: 3

Seyhan Emniyetine bağlı, araştırma, devriye ve çarşı mahalle bekçileriyle 95 personel ile günübirlik kiraya verilen dairelerin bulunduğu 7 yapıya ‘Şok uygulama’ düzenlendi.

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Günübirlik evlere gece yarısı baskını - Resim: 4

Söz konusu evlerin etrafında bekçi ve devriye ekiplerince güvenlik önlemi alındı. Polis daha sonra ikametlere tek tek girerek kira sözleşmelerini denetledi. Kira sözleşmesi bulunmayan ve adres kayıtları başka adres görünen kişilere işlem yapıldı.

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