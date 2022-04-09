Günün en acı fotoğrafı: Vatandaş alamıyor, onlar ise depolarda çürüyor
Ankara'da satılamayan soğanlar çiftçilerin ellerinde kaldı. Uygun fiyata rağmen alıcısı çıkmayan soğanlar depolarda çürümeye terk edilirken, üreticiler bu durumun bir an önce çözülmesi için yetkililerden yardım talep etti.
Türkiye'nin tahıl ambarı olan Polatlı'da soğan üreticileri isyan etti. Üreticiler, "Tarlada soğan 50 kuruş, depoda 1 TL, markette ise 10 lira bu düzende bir anormallik var" diyerek tepkilerini dile getirdi.
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Başkentte depolarındaki soğanları kilosunu 2 ile 4 lira arasında değişen fiyata rağmen ellerinden çıkaramayan çiftçiler, aynı ürünün marketlerde kilosunun 8 ile 10 lira arasında satılmasına tepki gösterdi.
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"Stokçu" olarak anılmaktan rahatsızlık duyduklarını ifade eden soğan üreticileri, uygun fiyata rağmen ellerinde kalan soğanların depolarda çürüğünü belirtti.
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Mağduriyetlerinin bir önce çözüme kavuşturulmasını isteyen üreticiler yaşadıkları olumsuzlardan bahsederek yetkililerden yardım istedi.
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