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  4. Günün en acı fotoğrafı: Vatandaş alamıyor, onlar ise depolarda çürüyor

Günün en acı fotoğrafı: Vatandaş alamıyor, onlar ise depolarda çürüyor

Ankara'da satılamayan soğanlar çiftçilerin ellerinde kaldı. Uygun fiyata rağmen alıcısı çıkmayan soğanlar depolarda çürümeye terk edilirken, üreticiler bu durumun bir an önce çözülmesi için yetkililerden yardım talep etti.

Günün en acı fotoğrafı: Vatandaş alamıyor, onlar ise depolarda çürüyor - Resim: 1

Türkiye'nin tahıl ambarı olan Polatlı'da soğan üreticileri isyan etti. Üreticiler, "Tarlada soğan 50 kuruş, depoda 1 TL, markette ise 10 lira bu düzende bir anormallik var" diyerek tepkilerini dile getirdi.

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Günün en acı fotoğrafı: Vatandaş alamıyor, onlar ise depolarda çürüyor - Resim: 2

Başkentte depolarındaki soğanları kilosunu 2 ile 4 lira arasında değişen fiyata rağmen ellerinden çıkaramayan çiftçiler, aynı ürünün marketlerde kilosunun 8 ile 10 lira arasında satılmasına tepki gösterdi. 

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Günün en acı fotoğrafı: Vatandaş alamıyor, onlar ise depolarda çürüyor - Resim: 3

"Stokçu" olarak anılmaktan rahatsızlık duyduklarını ifade eden soğan üreticileri, uygun fiyata rağmen ellerinde kalan soğanların depolarda çürüğünü belirtti. 

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Günün en acı fotoğrafı: Vatandaş alamıyor, onlar ise depolarda çürüyor - Resim: 4

Mağduriyetlerinin bir önce çözüme kavuşturulmasını isteyen üreticiler yaşadıkları olumsuzlardan bahsederek yetkililerden yardım istedi.

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