Günün en son transfer haberleri 13.06.2017

Trabzon'un Başakşehirli kanat oyuncusu Edin Visca konusundaki ısrarı devam ediyor. Daha önce İstanbul ekibine Yusuf Erdoğan + 1 milyon euro para içeren bir takas önerisinde bulunan ancak bu teklifi kabul edilmeyen bordo- mavili yönetimin 27 yaşındaki Bosnalı futbolcu için yeni bir girişimde bulunacağı ifade edildi. Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta'nın teknik direktör Ersun Yanal'ya yaptığı görüşme sonucu tecrübeli hocanın Visca isteğini tekrarlaması üzerine yeniden düğmeye basan yönetimin Visca ile de bir görüşme yapacağı, böylece oyuncudan olumlu alması halinde Visca için gelen teklifleri reddeden Başakşehir'e karşı elini güçlendirmeyi amaçladığı kaydedildi.



TAM BİR İSTİKRAR ABİDESİ

Hücum gücünü zenginleştirmek isteyen Ersun Yanal'ın sağ kanat, sol kanat ve ofansif orta sahada da görev yapabildiği için Boşnak futbolcuyu gerekirse bir joker gibi kullanma planları olduğu da gelen haberler arasında. Kulübü ile 2020'ye kadar sözleşmesi bulunan Visca, Bosna Hersek Milli Takımı ile de 31 karşılaşmaya çıkıp rakip fileleri 3 kez sarstı. Sakatlanmayan yapısıyla da dikkat çeken 1.72 boyundaki futbolcu ayrıca tam bir istikrar abidesi durumunda.

