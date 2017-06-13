Günün en son transfer haberleri 13.06.2017
Geçtiğimiz sezon içinde zaman zaman gerginlikler yaşayan ve transfer konusunda da birbirlerine rakip olan Fenerbahçe ve Beşiktaş yeni bir derbiye hazırlanıyor...
İspanyollar'ın ünlü gazetesi Marca'ya göre iki ezeli rakip Deportivo'dan Celso Borges'in peşinde... Deportivo'da bu sezon dikkat çeken bir performans gösteren Kosta Rikalı orta saha oyuncusunun, Beşiktaş tarafından devre arasında da Ryan Babel ile birlikte istendiği, ancak transferin gerçekleşmediği belirtildi. Fenerbahçe'nin de, oyuncunun şartlarını sorduğu ve transfer için beklemede olan kulüplerden olduğu ifade edildi.
(Habertürk)
Trabzon'un Başakşehirli kanat oyuncusu Edin Visca konusundaki ısrarı devam ediyor. Daha önce İstanbul ekibine Yusuf Erdoğan + 1 milyon euro para içeren bir takas önerisinde bulunan ancak bu teklifi kabul edilmeyen bordo- mavili yönetimin 27 yaşındaki Bosnalı futbolcu için yeni bir girişimde bulunacağı ifade edildi. Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta'nın teknik direktör Ersun Yanal'ya yaptığı görüşme sonucu tecrübeli hocanın Visca isteğini tekrarlaması üzerine yeniden düğmeye basan yönetimin Visca ile de bir görüşme yapacağı, böylece oyuncudan olumlu alması halinde Visca için gelen teklifleri reddeden Başakşehir'e karşı elini güçlendirmeyi amaçladığı kaydedildi.
TAM BİR İSTİKRAR ABİDESİ
Hücum gücünü zenginleştirmek isteyen Ersun Yanal'ın sağ kanat, sol kanat ve ofansif orta sahada da görev yapabildiği için Boşnak futbolcuyu gerekirse bir joker gibi kullanma planları olduğu da gelen haberler arasında. Kulübü ile 2020'ye kadar sözleşmesi bulunan Visca, Bosna Hersek Milli Takımı ile de 31 karşılaşmaya çıkıp rakip fileleri 3 kez sarstı. Sakatlanmayan yapısıyla da dikkat çeken 1.72 boyundaki futbolcu ayrıca tam bir istikrar abidesi durumunda.
Fenerbahçe, Kasımpaşa ile sözleşmesi sona eren Andre Castro için girişimlerde bulunmuştu. Portekizli orta saha oyuncusu ile yapılan görüşmede prensip anlaşmasına varılmıştı.
29 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe için gelen diğer tekliflerin tamamını geri çevirdi. Castro şimdi Sarı-Lacivertliler'den haber bekliyor. Valbuena ve Dirar transferlerine yoğunlaşan Kanarya'nın, bu oyuncuların işini bitirdikten sonra Castro ile bir görüşme daha yaparak son kararı vereceği öğrenildi.
(Fanatik)
Dortmund'da fazla şans bulamayan Emre Mor'un menajeri Muzzi Özcan, İspanya ve İngiltere'nin yanı sıra Türkiye'den de teklifler aldıklarını doğruladı. Özcan, "Türkiye'den Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş ilgileniyor, ancak 3'ü de kararımızı bekliyor. Hepsinin düşüncesi Emre'yi kiralamak. Emre'nin sürekli oynayacağı bir takımda olmasını ve kendisini geliştirmesini istiyoruz" dedi.