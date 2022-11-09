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  4. Günün kahreden kareleri... 1 anne, 8 çocuğun cenazeleri yan yana...

Günün kahreden kareleri... 1 anne, 8 çocuğun cenazeleri yan yana...

Bursa'da dün gece yaşanan yangın faciasında hayatını kaybeden 8'i çocuk 9 kişi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun da katıldığı cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Günün kahreden kareleri... 1 anne, 8 çocuğun cenazeleri yan yana... - Resim: 1

Dün gece Bursa'nın Yıldırım İlçesi Değirmenönü Mahallesi'nde sobadan çıktığı ifade edilen yangında 30 yaşındaki Amine El Cesim, yaşları 1 ile 11 arasında değişen 6 çocuğu ve 2 yeğeninin cenazeleri Adli Tıp Kurumu'nda otopsi işlemlerinin ardından Mihraplı Camisi'ne getirildi.

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Günün kahreden kareleri... 1 anne, 8 çocuğun cenazeleri yan yana... - Resim: 2

Tabutlar yan yana konulduğunda El Cesim ailesinin fertleri gözyaşlarına boğuldular. 

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Günün kahreden kareleri... 1 anne, 8 çocuğun cenazeleri yan yana... - Resim: 3

Yakınları tabuta sarılınca ortaya hüzünlü görüntüler çıktı.

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Günün kahreden kareleri... 1 anne, 8 çocuğun cenazeleri yan yana... - Resim: 4

Ankara'dan helikopterle Bursa'ya gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da Mihraplı Camisi'ndeki cenaze törenine katıldı. 

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