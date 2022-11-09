Günün kahreden kareleri... 1 anne, 8 çocuğun cenazeleri yan yana...
Bursa'da dün gece yaşanan yangın faciasında hayatını kaybeden 8'i çocuk 9 kişi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun da katıldığı cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.
Dün gece Bursa'nın Yıldırım İlçesi Değirmenönü Mahallesi'nde sobadan çıktığı ifade edilen yangında 30 yaşındaki Amine El Cesim, yaşları 1 ile 11 arasında değişen 6 çocuğu ve 2 yeğeninin cenazeleri Adli Tıp Kurumu'nda otopsi işlemlerinin ardından Mihraplı Camisi'ne getirildi.
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Tabutlar yan yana konulduğunda El Cesim ailesinin fertleri gözyaşlarına boğuldular.
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Yakınları tabuta sarılınca ortaya hüzünlü görüntüler çıktı.
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Ankara'dan helikopterle Bursa'ya gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da Mihraplı Camisi'ndeki cenaze törenine katıldı.
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