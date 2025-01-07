Güpe gündüz ATM önünde katledilmişti... Sebebi kan davası çıktı
Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde bir kişi, banka cadde ortasında tabanca ile vurularak hayatını kaybetmişti. ATM önündeki cinayetin nedeni kan davası çıktı
Kaynak: DHA / İHA
Kocaeli'de ATM önünde sırada beklerken öldürülen M.B.'ın (55), kan davası cinayetine kurban gittiği ortaya çıktı.
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2021 yılında M.B.'ın kardeşlerinin U.B.'nin babasını öldürdüğü, şüpheli U.B.’nin de bu nedenle cinayeti işlediği tespit edildi.
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Olay, dün saat 12.30 sıralarında, Karamürsel ilçesi 4 Temmuz Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nda meydana geldi.
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ATM önünde sıra bekleyen M.B., yanına yaklaşan U.B.’nin silahlı saldırısına uğradı
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