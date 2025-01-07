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  4. Güpe gündüz ATM önünde katledilmişti... Sebebi kan davası çıktı

Güpe gündüz ATM önünde katledilmişti... Sebebi kan davası çıktı

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde bir kişi, banka cadde ortasında tabanca ile vurularak hayatını kaybetmişti. ATM önündeki cinayetin nedeni kan davası çıktı

Kaynak: DHA / İHA
Güpe gündüz ATM önünde katledilmişti... Sebebi kan davası çıktı - Resim: 1

Kocaeli'de ATM önünde sırada beklerken öldürülen M.B.'ın (55), kan davası cinayetine kurban gittiği ortaya çıktı.

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Güpe gündüz ATM önünde katledilmişti... Sebebi kan davası çıktı - Resim: 2

2021 yılında M.B.'ın kardeşlerinin U.B.'nin babasını öldürdüğü, şüpheli U.B.’nin de bu nedenle cinayeti işlediği tespit edildi.

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Güpe gündüz ATM önünde katledilmişti... Sebebi kan davası çıktı - Resim: 3

Olay, dün saat 12.30 sıralarında, Karamürsel ilçesi 4 Temmuz Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nda meydana geldi.

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Güpe gündüz ATM önünde katledilmişti... Sebebi kan davası çıktı - Resim: 4

ATM önünde sıra bekleyen M.B., yanına yaklaşan U.B.’nin silahlı saldırısına uğradı

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