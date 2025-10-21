Güpe gündüz otomobilin içinde sır ölüm: Darp izlerine de rastlandı
Adana'da yol ortasında bir kişi otomobilinin içerisinde ölü bulundu. Yapılan ilk incelemede ölen kişide darp izlerine rastlanırken, cinayet olup olmadığı araştırılıyor.
Kaynak: İHA
Olay, saat 17.30 sıralarında Çukurova ilçesine bağlı Toros Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, İ.Ü. (54) aracıyla seyir halindeyken bir anda fenalaştı.
Aracın yol ortasında durması üzerine vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri Ünalan'ın öldüğünü tespit etti.
Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, yaptığı ilke incelemede İ.Ü.'da darp izine rastladı.
