  4. Güpe gündüz otomobilin içinde sır ölüm: Darp izlerine de rastlandı!

Adana'da yol ortasında bir kişi otomobilinin içerisinde ölü bulundu. Yapılan ilk incelemede ölen kişide darp izlerine rastlanırken, cinayet olup olmadığı araştırılıyor.

Kaynak: İHA
Güpe gündüz otomobilin içinde sır ölüm: Darp izlerine de rastlandı - Resim: 1

Olay, saat 17.30 sıralarında Çukurova ilçesine bağlı Toros Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, İ.Ü. (54) aracıyla seyir halindeyken bir anda fenalaştı. 

Güpe gündüz otomobilin içinde sır ölüm: Darp izlerine de rastlandı - Resim: 2

Aracın yol ortasında durması üzerine vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. 

Güpe gündüz otomobilin içinde sır ölüm: Darp izlerine de rastlandı - Resim: 3

Olay yerine gelen sağlık ekipleri Ünalan'ın öldüğünü tespit etti. 

Güpe gündüz otomobilin içinde sır ölüm: Darp izlerine de rastlandı - Resim: 4

Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, yaptığı ilke incelemede İ.Ü.'da darp izine rastladı.

