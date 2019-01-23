Güpegündüz çocuk kaçırma girişimi kamerada

Eve giden E.Ş., olayı babası M.Ş.'ye anlattı. Bunun üzerine M.Ş., Gazi Polis Merkezi'ne başvurarak, olayı anlattı. Çevrede inceleme yapan polis ekipleri, güvenlik kameralarının kayıtlarından E.Ş.'yi kaçırmak isteyenin M.K. olduğunu belirledi. Ekipler, M.K.'yi yakalayıp, gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.