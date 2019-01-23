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  3. 23 Ocak 2019 14:54

Güpegündüz çocuk kaçırma girişimi kamerada

Samsun'un İlkadım ilçesinde, 11 yaşındaki kız çocuğunu kaçırmaya çalışan zanlı gözaltına alındı.

Güpegündüz çocuk kaçırma girişimi kamerada

Samsun'un İlkadım ilçesinde, E.Ş. (11) adlı kız çocuğu, M.K. tarafından kaçırılmak istendi. Küçük kızın direnmesi üzerine olay yerinden kaçan M.K., E.Ş.'nin babasının şikayeti üzerine polis ekiplerince yakalanıp, gözaltına alındı.

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Güpegündüz çocuk kaçırma girişimi kamerada

Olay, dün öğle saatlerinde, İlkadım ilçesine bağlı Kalkancı Mahallesi Tosya Sokak'ta meydana geldi. Evine doğru giden E.Ş. adlı kız çocuğu, kimliği belirsiz kişi tarafından kolundan çekilerek, götürülmek istendi. Küçük kızın direnmesi üzerine şüpheli, olay yerinden kaçtı.

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Güpegündüz çocuk kaçırma girişimi kamerada

Eve giden E.Ş., olayı babası M.Ş.'ye anlattı. Bunun üzerine M.Ş., Gazi Polis Merkezi'ne başvurarak, olayı anlattı. Çevrede inceleme yapan polis ekipleri, güvenlik kameralarının kayıtlarından E.Ş.'yi kaçırmak isteyenin M.K. olduğunu belirledi. Ekipler, M.K.'yi yakalayıp, gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Güpegündüz çocuk kaçırma girişimi kamerada

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