Güpegündüz ellerinde çekiç ve sopalarla trafikte birbirlerine girdiler
Sakarya'da trafikte 2 grup arasında çıkan tartışma, kısa sürede çekiç ve sopaların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kavga anı, cep telefonu kamerasına yansıdı.
Olay, dün akşam saatlerinde Erenler ilçesinde meydana geldi. Trafikte, bilinmeyen nedenle iki grup arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesiyle taraflar kavga etmeye başladı. Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde 5 kişi çekiç, sopa, tekme ve yumruk darbeleriyle birbirlerine saldırdı.
Kavga bir süre sonra sonlanırken, taraflar olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Polis, görüntülerin sosyal medyada yayılması üzerine kavgaya karışan kişilerin tespiti için çalışma başlattı. (DHA)
