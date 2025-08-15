  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Haber
  4. Güpegündüz ellerinde çekiç ve sopalarla trafikte birbirlerine girdiler!

Güpegündüz ellerinde çekiç ve sopalarla trafikte birbirlerine girdiler

Sakarya'da trafikte 2 grup arasında çıkan tartışma, kısa sürede çekiç ve sopaların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kavga anı, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: DHA
Güpegündüz ellerinde çekiç ve sopalarla trafikte birbirlerine girdiler - Resim: 1

Olay, dün akşam saatlerinde Erenler ilçesinde meydana geldi. Trafikte, bilinmeyen nedenle iki grup arasında tartışma çıktı. 

1 / 4
Güpegündüz ellerinde çekiç ve sopalarla trafikte birbirlerine girdiler - Resim: 2

Tartışmanın büyümesiyle taraflar kavga etmeye başladı. Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde 5 kişi çekiç, sopa, tekme ve yumruk darbeleriyle birbirlerine saldırdı. 

2 / 4
Güpegündüz ellerinde çekiç ve sopalarla trafikte birbirlerine girdiler - Resim: 3

Kavga bir süre sonra sonlanırken, taraflar olay yerinden kaçarak uzaklaştı.  Polis, görüntülerin sosyal medyada yayılması üzerine kavgaya karışan kişilerin tespiti için çalışma başlattı. (DHA)

3 / 4
Güpegündüz ellerinde çekiç ve sopalarla trafikte birbirlerine girdiler - Resim: 4
4 / 4