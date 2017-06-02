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  3. 02 Haziran 2017 12:00

Güpegündüz fuhuş pazarlığı kamerada !

Adana'da Cono aşiretine mensup kadınlar, gündüz vakti Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) girişinde durdurdukları araç sürücüleriyle fuhuş pazarlığı yaparken görüntülendi.

Güpegündüz fuhuş pazarlığı kamerada !

Aynı zamanda ÇÜ Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'nin de bulunduğu yerleşkenin giriş kavşağında bekleyen kadınlar, saatlerce el kaldırarak araçları durdurup pazarlık yaptı.

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Güpegündüz fuhuş pazarlığı kamerada !

Sürücüyü ikna ettiği takdirde araca binen kadınlar genellikle cüzdan veya cep telefonu çalıyor, ya da tacize uğradığını iddia ederek para alıp kaçıyor.

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Güpegündüz fuhuş pazarlığı kamerada !

Utandıkları için sürücülerin şikayetçi olamadığı kadınlar, ihbar üzerine bölgeye gelen ekipler tarafından uzaklaştırıldı.

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Güpegündüz fuhuş pazarlığı kamerada !

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