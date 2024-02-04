Güpegündüz korkunç olay: Kaçırıp, vurup, yola attılar
Ankara’dan 2 araçla İstanbul'a gelen 5 kişi 40 bin lira alacakları oldukları bir kişiyi güpegündüz evinin önünden kaçırıp vurup araçtan attılar..
Ankara’dan iki araçla yola çıkan 5 şahıs, 40 bin lira alacakları oldukları adamı Kasımpaşa’daki evinin önünden kaçırdı. Adamdan parayı alamayan şahıslar onu aracın içerisinde silahla vurup yola attı. Dehşet anları kameralara yansırken, Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği polisleri tarafından Bolu’da yakalanan 5 şüpheliden 3’ü tutuklandı. Bacak ve omzundan vurulan adamın ise hastanede yaşam mücadelesi verdiği öğrenildi.
Olay, geçtiğimiz Çarşamba günü saat 17.30 sıralarında Beyoğlu Hacı Ahmet Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Kasımpaşa semtinde yaşayan 45 yaşındaki E.Y., bir süre önce F. S.’den (27) 40 bin lira borç aldı. Geçen süre zarfında E.Y. borcunu geri ödemedi. Bunun üzerine F. S. ile E.Y. arasında cep telefonu görüşmelerinde tartışma çıktı. Yaşananlar nedeniyle F. S., bir daha E.Y.’ye ulaşamadı.
Bunun üzerine Ankara’da yaşayan F.S., 4 arkadaşını alıp 2 ayrı araçla İstanbul’a geldi. Borç verdiği E.Y.‘nin Kasımpaşa’daki evinin önüne gelen şahıslar, burada beklemeye başladı. Bir süre sonra evine gelen E.Y.‘yi şahıslar, onu zorla araca bindirip kaçırdı. Araç içerisinde adamı sorgulayan şahıslar, borcu geri istedi. Ancak E.Y., borcunu vermeyince ortalık karıştı. Araç içerisinde darp edilen E.Y., bacağından ve omzundan silahla vurularak ağır yaralandı.
Şahıslar ardından Hacı Ahmet Mahallesi’ndeki bir cadde üzerinde seyrettikleri esnada yaraladıkları E.Y.’yi aracın kapısını açarak yola attı. Şahıslar ardından araçla hızla uzaklaşırken, E.Y. ise yere yığıldı. Cadde üzerindeki sürücülerin umrunda dahi olmayan yaralı adamı gören bir vatandaşın ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı E.Y.’yi yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Şişli’deki Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.